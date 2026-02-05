FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SUSRET NA PANTOVČAKU /

Jadranka Kosor se sastala s Milanovićem i dala mu poklon: Razgovarali su o dvije stvari

Jadranka Kosor se sastala s Milanovićem i dala mu poklon: Razgovarali su o dvije stvari
×
Foto: X/jadranka Kosor/screenshot

'Knjigu 'Žene koje mašu rukama' čitat će i PRH Zoran Milanović', ističke Kosor

5.2.2026.
15:35
Erik Sečić
X/jadranka Kosor/screenshot
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Bivša premijerka Jadranka Kosor na Pantovčaku se susrela s predsjednikom Republike Zoranom Milanovićem.

Kosor je u četvrtak na svojem X profilu objavila zajedničku fotografiju na kojoj se vidi da je predsjedniku poklonila svoju knjigu "Žene koje mašu rukama". 

 

"Knjigu 'Žene koje mašu rukama' čitat će i PRH Zoran Milanović. Ugodan susret i razgovor o književnosti. Dobro; malo i o politici", navela je Kosor u objavi. 

Knjiga izdana 2026. godine 

Podsjetimo, spomenuta knjiga izdana je u siječnju ove godine. 

U njezinom opisu stoji da je riječ o autobiografskoj prozi o bolesti, oporavku i oslobađanju - od štaka, straha i šutnje te da Kosor piše o ženskoj snazi, ranjivosti i pravu na slobodu, u tekstu koji se čita poput romana i obraća čitateljima svih generacija.

POGLEDAJTE VIDEO: Sprema li se velika koalicija na ljevici? Bauk odgovorio na pitanje o angažmanu Milanovića na izborima

Jadranka KosorZoran Milanović
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SUSRET NA PANTOVČAKU /
Jadranka Kosor se sastala s Milanovićem i dala mu poklon: Razgovarali su o dvije stvari