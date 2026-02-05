Jadranka Kosor se sastala s Milanovićem i dala mu poklon: Razgovarali su o dvije stvari

Bivša premijerka Jadranka Kosor na Pantovčaku se susrela s predsjednikom Republike Zoranom Milanovićem.

Kosor je u četvrtak na svojem X profilu objavila zajedničku fotografiju na kojoj se vidi da je predsjedniku poklonila svoju knjigu "Žene koje mašu rukama".

Knjigu “Žene koje mašu rukama” čitat će i PRH Zoran Milanović. Ugodan susret i razgovor o književnosti. Dobro; malo i o politici. pic.twitter.com/heoLIPwQtE — Jadranka Kosor (@_Jadranka_Kosor) February 5, 2026

Knjiga izdana 2026. godine

Podsjetimo, spomenuta knjiga izdana je u siječnju ove godine.

U njezinom opisu stoji da je riječ o autobiografskoj prozi o bolesti, oporavku i oslobađanju - od štaka, straha i šutnje te da Kosor piše o ženskoj snazi, ranjivosti i pravu na slobodu, u tekstu koji se čita poput romana i obraća čitateljima svih generacija.

