ZNATE LI TKO JE ON? /

Zagrebačka policija traži ovog muškarca, jeste li ga vidjeli? Povezuju ga s kaznenim djelom
Foto: Pu Zagrebačka

Radi se o muškoj osobi starosti oko 45 godina, visine od 180 cm do 185 cm, odjeven u tamnu zimsku jaknu, tamne hlače, zimsku tamnu kapu i tamne tenisice

5.2.2026.
15:26
danas.hr
U utorak 20. siječnja 2026. godine oko 15.50 sati na području Dubrave, nepoznati je počinitelj počinio kazneno djelo prijevare iz članka 236. stavak 1. Kaznenog zakona na štetu fizičke osobe.

Na fotografijama je osoba za koju se pretpostavlja da raspolaže saznanjima o navedenom kaznenom djelu.

Radi se o muškoj osobi starosti oko 45 godina, visine od 180 cm do 185 cm, odjeven u tamnu zimsku jaknu, tamne hlače, zimsku tamnu kapu i tamne tenisice, navodi se na stranici PU zagrebačke.

Ukoliko građani imaju korisne informacije o osobi s fotografije pozivamo ih da nas o tome obavijeste pozivom na broj telefona 192. Informacije građani mogu dostaviti i anonimno

Također, korisne informacije građani mogu dostaviti i putem e-mail adresa zagrebacka@policija.hr ili iii.pp.zagreb@mup.hr.

Pu ZagrebačkaPrijevaraKazneno DjeloPrepoznati
