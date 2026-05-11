Požar zahvatio avion sa 300 ljudi: Dvoje putnika lakše ozlijeđeno, otkriveno gdje je buktinja krenula

Međunarodna zračna luka Tribhuvan u Nepalu zatvorena je na sat i pol u ponedjeljak nakon što je požar izbio na zrakoplovu Turkish Airlinesa.

Sumnja se da je požar izbio u desnom glavnom trajnom trupu zrakoplova kada mu se zapalila guma, prenosi Mirror.

Uzrok za sada nije poznat, no to se moglo dogoditi zbog tvrdog slijetanja, problema s tlakom u gumama ili zbog drugih tehničkih problema, rekli su dužnosnici

U zrakoplovu je u tom trenutku bilo 288 ljudi, od čega 11 članova posade. Evakuirani su pomoću evakuacijskih tobogana.

Najavljena istraga

Dva su putnika zadobila lakše ozljede prstiju, potvrdili su iz turske aviokompanije.

Pomoćnik glasnogovornika Uprave za civilno zrakoplovstvo Nepala Gyanendri Bhulu potvrdio je da je zračna luka bila zatvorena od 6.34 do 8.12 sati po lokalnom vremenu.

Vlasti su bile prisiljene obustaviti sve domaće i međunarodne letove.

Sporni zrakoplov također je prizemljen dok traju tehnički pregledi, a istragu će provesti Uprava za civilno zrakoplovstvo.

Predviđa se da će putnici prema svojim odredištima otputovati alternativnim letovima.

POGLEDAJTE VIDEO: Detalji stravičnog požara u Požegi, obitelj ostala bez kuće: 'Teško je, to je 50 godina života'