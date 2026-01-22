FREEMAIL
DRAMA U DAVOSU /

Požar izbio u zgradi u kojoj je Trump držao govor: Hitne službe pojurile na teren

Požar izbio u zgradi u kojoj je Trump držao govor: Hitne službe pojurile na teren
Foto: Mandel Ngan/afp/profimedia

Policija ističe da nije bilo ozlijeđenih, iako su na teren zbog visoke razine sigurnosti pristigli vatrogasci, policajci i hitna pomoć

22.1.2026.
13:14
Erik Sečić
Mandel Ngan/afp/profimedia
Protupožarni alarm aktivirao se kasno navečer u srijedu u Kongresnom centru Davos tijekom Svjetskog gospodarskog foruma (WEF) dok se u zgradi nalazio američki predsjednik Donald Trump, izvijestila je švicarska novinska agencija Keystone-SDA, a prenijela agencija Anadolu

Glasnogovornik kantonalne policije Graubündena naveo je u srijedu da zasad nije poznato gdje je točno izbio požar.

Pojurili na teren 

U izvješću se navodi da je Trump u trenutku incidenta bio u zgradi, gdje je inače ranije poslijepodne održao govor. 

Policija ističe da nije bilo ozlijeđenih, iako su na teren zbog visoke razine sigurnosti pristigli vatrogasci, policajci i hitna pomoć.

Riječ je inače o drugom požaru povezanim s Davosom tog dana - ranije se zapalilo štand u blizini jednog hotela. Nitko ni tada nije zadobio ozljede, ali gosti su privremeno morali napustiti zgradu. 

POGLEDAJTE VIDEO: Kurelić kod Mojmire analizirao 72 minute 'Trumpizama' u Davosu: 'Taj govor više ne drži vodu'

Donald TrumpPožarDavos
najčitanije
