Požar izbio u zgradi u kojoj je Trump držao govor: Hitne službe pojurile na teren
Protupožarni alarm aktivirao se kasno navečer u srijedu u Kongresnom centru Davos tijekom Svjetskog gospodarskog foruma (WEF) dok se u zgradi nalazio američki predsjednik Donald Trump, izvijestila je švicarska novinska agencija Keystone-SDA, a prenijela agencija Anadolu.
Glasnogovornik kantonalne policije Graubündena naveo je u srijedu da zasad nije poznato gdje je točno izbio požar.
Pojurili na teren
U izvješću se navodi da je Trump u trenutku incidenta bio u zgradi, gdje je inače ranije poslijepodne održao govor.
🚨 BREAKING — DAVOS UNDER FIRE— Conflict Alarm (@ConflictAlarm) January 21, 2026
Reports say the WEF conference centre has been EVACUATED amid an emergency response.
Firefighters everywhere. Helicopters overhead. Local media cite a fire at a nearby hotel.
LA7 reporter on scene: “It’s full of firefighters… this is an… pic.twitter.com/CuEieomSqy
Policija ističe da nije bilo ozlijeđenih, iako su na teren zbog visoke razine sigurnosti pristigli vatrogasci, policajci i hitna pomoć.
Riječ je inače o drugom požaru povezanim s Davosom tog dana - ranije se zapalilo štand u blizini jednog hotela. Nitko ni tada nije zadobio ozljede, ali gosti su privremeno morali napustiti zgradu.
