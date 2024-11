Povjesničar Stopić javio nam se iz Kine: Evo kako tamo gledaju na Trumpovu pobjedu

Donald Trump vraća se u Bijelu kuću kao američki predsjednik ostvarivši uvjerljivu pobjedu nad potpredsjednicom Kamalom Harris.

Čestitke pristižu sa svih strana svijeta. I dok su neki u ekstazi, poput mađarskog predsjednika Viktora Orbána, drugi Trumpov novi predsjednički mandat dočekuju s oprezom. Među takvima je, primjerice, ruski predsjednik Vladimir Putin koji Trumpu još uvijek nije uputio javnu čestitku.

Putinov viši sigurnosni dužnosnik te bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev, na telegramu je samo kratko napisao da Trump ima 'jednu korisnu kvalitetu' za Rusiju: "Kao poslovni čovjek do srži, on smrtno ne voli trošiti novac na razne privjeske i glupe privjeske - saveznike, na loše dobrotvorne projekte i na proždrljive međunarodne organizacije."

Trumpu su među prvima, pak, čestitku uputili ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski te izraelski premijer Benjamin Netanyahu.

Međutim, postoji još jedno ime čija se reakcija s nestrpljenjem čeka - ona kineskog predsjednika, Xi Jinpinga.

Trgovinske napetosti između Kine i SAD-a bile su aktualne kako za Trumpove tako i za Bidenove administracije, pa se po tom pitanju povratkom Trumpa u Bijelu kuću za Kinu ništa neće promijeniti. A kako Kinezi gledaju na novog-starog američkog predsjednika, otkrio nam je dr. sc. Zvonimir Stopić s Capital Normal Universityja (Peking), ZŠEM koji upravo ovih dana boravi u Pekingu.

"Kina je ove izbore pratila "tiše" nego prethodne, a pogotovo u odnosu na one između Clinton i Trumpa", kaže Stopić za Danas.hr. "Međutim to nije značilo da KPK (op.a. Komunistička stranka Kine) nije bila zainteresirana za to što se događa u SAD-u, već da, u jeku velikih geopolitičkih izazova, a i napetosti na bilateralnoj razini Peking-Washington, nije imala potrebu navijati za ijednog od ova dva kandidata", pojašnjava povjesničar.

Stopić podsjeća da je Trump u svom prvom mandatu počeo trgovinski rat s Kinom, a Kamala Harris dolazi iz kruga Joe Bidena tijekom čijeg je predsjedavanja ekonomskom nadmetanju dodana i ideološka razina. Odnosno, kampanja oboje kandidata se, kaže Stopić, odlikovala između ostalog nadmetanjem tko će biti tvrđi po pitanju Kine.

"Kineski mediji, iako je vijesti naravno bilo, stoga nisu sudjelovali u detaljnom praćenju kampanje, jer su oba kandidata signalizirala jedno "teže" vrijeme za Kinu. Danas je ipak bilo objavljeno više tekstova, većinom iz pera domaćih i stranih stručnjaka. Ti su se tekstovi pretežno bavili američko-kineskim odnosima, preispitivali zbivanja iz nedavne prošlosti tih odnosa, te su pokušavali ocrtati okvir unutar kojeg će se ti bilateralni odnosi dalje razvijati.

Zajednička "nota" mnogih od tih tekstova bila je određeni podsjetnik na nužnost suradnje SAD-a i Kine za međusobnu i globalnu dobrobit, zbog čega, prema savjetima mnogih stručnjaka iz kineskih medija, ne treba srljati u ono što je Trump najavljivao tijekom svoje kampanje, tj. u smjeru visokih i sveobuhvatnih tarifa na kineske proizvode. Kina nema velikog razloga za slavlje, ali ne bi ga imala ni da je Harris odnijela pobjedu. Kina čeka, potez je na Trumpu", zaključuje Stopić.

