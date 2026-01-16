Ovo smo dugo čekali! NATO objavio povijesni trenutak za našu zemlju

Hrvatska je 1. siječnja 2026. započela s nadzorom vlastitog zračnog prostora, koristeći nedavno nabavljene višenamjenske borbene zrakoplove Rafale, kao dio okvira NATO-ove Integrirane zračne i raketne obrane (IAMD), objavio je NATO.

Promjena slijedi nakon programa tranzicije u kojem su hrvatski piloti prešli s MiG-21 na francuske Rafaele.

Program tranzicije također je uključivao intenzivnu obuku tehničara i pomoćnog osoblja kako bi se ispunili NATO-ovi zahtjevi za spremnost.

Sporazum sa saveznicima NATO-a

Tijekom razdoblja obuke, saveznici NATO-a privremeno su osiguravali mirnodopski nadzor i zaštitu zračnog prostora za Hrvatsku od susjednih država članica Italije i Mađarske u skladu s tehničkim sporazumima između odgovarajućih ministarstava obrane.

"Eurofighter Typhoon talijanskog ratnog zrakoplovstva i Gripen mađarskog ratnog zrakoplovstva izvršili su privremeni zadatak, osiguravajući kontinuiranu pokrivenost dok je Hrvatska generirala obučene posade i operativne postupke", priopćili su iz NATO-a.

Počevši od nove godine, Hrvatska će kontinuirano provoditi misiju zračnog nadzora, 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu.

Sigurnost istočnog krila

U okviru NATO-ovog zračnog nadzora, saveznički borbeni zrakoplovi dežuraju 24 sata dnevno, spremni za uzlet u slučaju sumnjivih ili nenajavljenih letova u blizini zračnog prostora NATO-a. Zračni nadzor važan je način na koji NATO pruža sigurnost savezničkim članicama.

Primopredaja također jača NATO-ov IAMD dodavanjem moderne, interoperabilne nacionalne sposobnosti široj savezničkoj mreži koja podržava pravovremeno otkrivanje, identifikaciju i odgovor na zračne prijetnje korištenjem zajedničkih postupaka te zapovijedanja i kontrole (C2).

"Od pridruživanja Savezu 2009. godine, Hrvatska je vrijedna članica NATO-a. Značajno doprinosi našoj kolektivnoj sigurnosti, ne samo na našem istočnom krilu i na Zapadnom Balkanu, već u cijelom Savezu", rekao je glavni tajnik NATO-a Mark Rutte, koji je s nacionalnim čelnicima razgovarao o modernizaciji Hrvatske tijekom nedavnog radnog posjeta 12. siječnja 2026.

"Također pozdravljam činjenicu da je od 1. siječnja ove godine Hrvatsko ratno zrakoplovstvo službeno preuzelo punu odgovornost za zaštitu hrvatskog zračnog prostora", zaključio je Rutte.

