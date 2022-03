Kada je početkom siječnja jedan znanstvenik s Cipra prvi put govorio o kombinaciji delte i omikrona, u svijetu je zavladalo veliko uzbuđenje, ali se ubrzo stišalo: Greška! Radilo se kontaminaciji u laboratoriju, piše Deutsche Welle.

Dva mjeseca kasnije u Europi i u SAD su ipak otkrivene infekcije s kombinacijom delte i omikrona. Za sada se ne radi o puno slučajeva, ali hibridna forma "deltakron" podsjeća da pandemija ni izbliza nije gotova – iako su neke zemlje u međuvremenu u velikoj mjeri ukinule restrikcije.

"Sada je prilično jasno da se zaista radi o deltakron-varijanti”, potvrdio je Luka Čičin-Šain, šef odjeljenja za viralnu imunologiju na Helmholtz centru za istraživanje infekcija.

I Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) je bila spremna na pojavu nove hibridne varijante. "Poznata nam je i ova varijanta. To je kombinacija delte AY.4 i omikrona BA.1", rekla je Maria van Kerkove, stručnjakinja zadužena za koronu u WHO. Dodala je da je to bilo očekivano u uvjetima u kojima dvije varijante koronavirusa (delta i omikron) pojačano cirkuliraju svijetom.

Nije nužno opasnija, ali...

Delta je doduše bila varijanta koja je kod mnogih ljudi uzrokovala teži oblik bolesti, a omikron je veoma zarazna verzija. Ali to ne znači nužno da je njihova kombinacija - opasnija.

Analiza koju je na genomskim sekvencama sproveo francuski Institut Pasteur pokazuje da deltakron zaista sadrži karakteristične mutacije dvije linije, objavila je genetska baza podataka Gisaid.

Od varijante omikron BA.1 ona je preuzela skoro cijeli šiljak protein i kombinirala ga s djelovima delta AY.4 varijante.

Postoji zabrinutost da bi se sada mogla proširiti upravo ta zaraznija hibridna varijanta, pogotovo u onim zemljama gdje su restrikcije smanjene. Pandemija bi se tako mogla produžiti i mogla bi, zahvaljujući udjelu delta-infekcija, ponovno početi da izaziva veći broj težih oboljenja covida.

'Nema razloga za zabrinutost'

No, većina stručnjaka relativno opušteno reagira na deltakron. Za sada su registrirani samo pojedinačni slučajevi u Njemačkoj, Francuskoj, Nizozemskoj, Danskoj, Velikoj Britaniji i u SAD-u. To upućuje na zaključak da nova hibridna varijanta možda ipak nije tako opasna.

"Da je to varijanta koja se puno brže širi i izazva teška oboljenja, onda bi u međuvremenu imali puno više slučajeva", pojašnjava imunolog Čičin-Šain.

Sličnog je mišljenja i Etienne Simon-Loriere iz Instituta Pasteur, koji kaže da je nova hibridna varijanta još uvijek ekstremno rijetka i da ne pokazuje znakove eksponencijalnog širenja. U prijevodu: nova varijanta se ne širi zabrinjavajućim tempom. I američki medicinar Pierre Kory na Twiteru je poručio da nema razloga za veću zabrinutost.

Činjenica da stručnjaci tako opušteno reagiraju na pojavu deltakrona, može se opravdati i time da su se slične varijante, - rekombinanti Sars-CoV-2 - već pojavile u više navrata.

"To se događa kada se nalazimo u prelaznoj fazi između jedne dominantne varijante prema nekoj drugoj, to je inače samo jedan znanstveni kuriozitet, ništa više od toga", objašnjava Jeffrey Barrett.

U dodiru s obje varijante

Takvi hibridi, takozvani rekombinanti, nastaju kada se ljudi istovremeno zaraze s dve varijante koronavirusa. To se događa doduše prilično rijetko, ali krajem prošle i početkom ove godine omikron je "svrgnuo" deltu s trona dominantne varijante. Moguće je da su se osobe koje su istovremeno bile u kontaktu s obje varijante - zarazile i s deltom i s omikronom.

Cjepiva ne mogu spriječiti zarazu koronavirusom, to dokazuju i dosta visoke brojke novih slučajeva posljednjih tjedana. Razlog za to je i činjenica da varijanta omikron može "zaobići” imunološku zaštitu. Ni preležani covid također ne štiti od nove infekcije.

No cjepiva i dalje štite od težih oblika bolesti.