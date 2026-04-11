Potresna objava iranskog izaslanika: Uoči pregovora podsjetio SAD na masakr u osnovnoj školi

Američki potpredsjednik JD Vance stigao je u subotu u Pakistan gdje se trebaju održati pregovori između SAD-a i Irana kako bi se okončao rat na Bliskom istoku. SAD i Iran trebaju održati pregovore u glavnom gradu Pakistana u subotu, nastojeći okončati svoj šestotjedni rat.

Američka delegacija, koju vodi Vance, uključuje i posebnog izaslanika predsjednika Donalda Trumpa, Stevea Witkoffa i zeta Jareda Kushnera.

Iransko izaslanstvo vode predsjednik parlamenta Mohamad Baker Kalibaf i ministar vanjskih poslova Abas Arakči koji su u pakistansku prijestolnicu stigli u petak.

Potresna objava iranskog izaslanika

Prije polaska prema Islamabadu, iranski izaslanik Kalibaf objavio je fotografiju iz aviona gdje su na putničkim sjedalima, uz cvijeće i ruksake, fotografije djece stradale u američkim napadima.

"Moji suputnici na ovom letu", napisao je Kalibaf uz fotografiju.

— محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 10, 2026

Velik broj žrtava

Prema nekim izvorima, procjenjuje se da je u Iranu smrtno stradalo između 2100 i više od 6000 vojnika i civila, dok broj ozlijeđenih doseže više od 26.000.

Već na samom početku sukoba, 28. veljače, SAD je pogodio osnovnu školu za djevojčice u iranskom Minabu. U napadu je smrtno stradalo najmanje 165 učenica, mlađih od 13 godina.

