TRAGEDIJA /

Potresna objava iranskog izaslanika: Uoči pregovora podsjetio SAD na masakr u osnovnoj školi

Foto: Screensht X/ MB Ghalibaf

11.4.2026.
11:51
Tesa Katalinić
Američki potpredsjednik JD Vance stigao je u subotu u Pakistan gdje se trebaju održati pregovori između SAD-a i Irana kako bi se okončao rat na Bliskom istoku. SAD i Iran trebaju održati pregovore u glavnom gradu Pakistana u subotu, nastojeći okončati svoj šestotjedni rat.

Američka delegacija, koju vodi Vance, uključuje i posebnog izaslanika predsjednika Donalda Trumpa, Stevea Witkoffa i zeta Jareda Kushnera.

Iransko izaslanstvo vode predsjednik parlamenta Mohamad Baker Kalibaf i ministar vanjskih poslova Abas Arakči koji su u pakistansku prijestolnicu stigli u petak.

Potresna objava iranskog izaslanika

Prije polaska prema Islamabadu, iranski izaslanik Kalibaf objavio je fotografiju iz aviona gdje su na putničkim sjedalima, uz cvijeće i ruksake, fotografije djece stradale u američkim napadima.

"Moji suputnici na ovom letu", napisao je Kalibaf uz fotografiju. 

Velik broj žrtava

Prema nekim izvorima, procjenjuje se da je u Iranu smrtno stradalo između 2100 i više od 6000 vojnika i civila, dok broj ozlijeđenih doseže više od 26.000.

Već na samom početku sukoba, 28. veljače, SAD je pogodio osnovnu školu za djevojčice u iranskom Minabu. U napadu je smrtno stradalo najmanje 165 učenica, mlađih od 13 godina.

POGLEDAJTE VIDEO: Iran želi uključiti Libanon u primirje, Netanyahu prihvatio pa poručio: 'Nema prekida vatre'

PregovoriIranSadIslamabad
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
