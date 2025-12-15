Potres od 3 stupnja po Richteru probudio susjedstvo: 'Srce mi je počelo brže kucati'

Srbiju je u 7.20 sati pogodio potres jačine 3 stupnja po Richteru, izvijestio je Državni seizmološki zavod te zemlje.

Epicentar potresa je lociran u blizini Preševa, nedaleko granice sa Sjevernom Makedonijom, na dubini od približno 9 kilometara ispod površine zemlje.

Vijesti o materijalnoj šteti i ozlijeđenima nema. Na stranicama EMSC-a građani su komentirali da je potres trajao kratko, ali da je bio snažan: "Trajalo je 2 sekunde, tresao sam se", "Probudilo me", "Osjetio sam da se kauč trese malo i srce mi je počelo brzo kucati", "Kratko, ali snažno", "Prvi potres je trajao 2 do 3 sekunde, uslijedila su dva kraća" bili su neki od komentara.

