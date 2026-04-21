3,9 PO RICHTERU /

Potres probudio susjede, osjetio se i u Hrvatskoj: 'Udar, tutnjava i podrhtavanje'

Potres probudio susjede, osjetio se i u Hrvatskoj: 'Udar, tutnjava i podrhtavanje'
Foto: EMSC

21.4.2026.
8:23
Dunja Stanković
EMSC
Potres magnitude 3,9 stupnjeva po Richteru zatresao je u utorak nedaleko od Trebnja u Sloveniji, javlja EMSC. 

Epicentar je bio osam kilometara sjeveroistočno od Trebnja i 47 kilometara istočno od glavnog grada Ljubljane. 

Potres, koji je zatresao par minuta prije osam sati ujutro, osjetio se i u Hrvatskoj sudeći po svjedočanstvima građana na stranici EMSC-a. 

"Brzo i dobro protreslo", napisao je jedan Slovenac iz Lopate, a drugi iz Celja kaže kako mu se televizor "dobro zatresao". 

Podrhtavanje su osjetili i stanovnici Vojnika, Celja, Novog Mesta, Loča, Straže i drugih gradova. 

Javili su se i stanovnici hrvatskog Velikog Trgovišća, Klanjca, Buzdohanja, Ogulina, Karlovca,  Zagreba i Zaboka da su osjetili lagano podrhtavanje. 

"Udar, tutnjava i podrhtavanje", kaže stanovnik Buzdohanja. 

PotresSlovenijaPodrhtavanjeEmscHrvatska
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
