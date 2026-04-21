Potres probudio susjede, osjetio se i u Hrvatskoj: 'Udar, tutnjava i podrhtavanje'
Potres magnitude 3,9 stupnjeva po Richteru zatresao je u utorak nedaleko od Trebnja u Sloveniji, javlja EMSC.
Epicentar je bio osam kilometara sjeveroistočno od Trebnja i 47 kilometara istočno od glavnog grada Ljubljane.
Potres, koji je zatresao par minuta prije osam sati ujutro, osjetio se i u Hrvatskoj sudeći po svjedočanstvima građana na stranici EMSC-a.
"Brzo i dobro protreslo", napisao je jedan Slovenac iz Lopate, a drugi iz Celja kaže kako mu se televizor "dobro zatresao".
Podrhtavanje su osjetili i stanovnici Vojnika, Celja, Novog Mesta, Loča, Straže i drugih gradova.
Javili su se i stanovnici hrvatskog Velikog Trgovišća, Klanjca, Buzdohanja, Ogulina, Karlovca, Zagreba i Zaboka da su osjetili lagano podrhtavanje.
"Udar, tutnjava i podrhtavanje", kaže stanovnik Buzdohanja.
