'TRAJAO JE JAKO DUGO' /

Potres od 5,7 po Richteru uznemirio Amerikance, naknadna podrhtavanja i dalje tresu zemlju

Potres od 5,7 po Richteru uznemirio Amerikance, naknadna podrhtavanja i dalje tresu zemlju
Foto: EMSC

USGS je izvijestio o naknadnim potresima magnitude od 2,5 do 3,6. Zasad nema neposrednih izvješća o šteti ili ozljedama

14.4.2026.
6:48
Tajana Gvardiol
EMSC
Potres jačine 5,7 stupnjeva po Richteru pogodio je u ponedjeljak u 18.29 sati saveznu američku državu Nevadu. Epicentar je bio na dubini od 10 kilometara, 72 kilometra istočno od Rena i 26 kilometara jugozapadno od Fallona. 

"Trajalo je jako dugo. Prvo se treslo pa ljuljalo", piše jedan korisnik na EMSC-u.

"Treslo je Reno 30 sekundi", stoji u drugoj objavi. Nakon tog potresa, isto područje pogodila su brojna naknadna podrhtavanja. U samo tri sata izbrojano ih je 40, a neki su dosegli magnitudu i preko 3 stupnja po Richteru.

Dobili obavijest o potresu

Stanovnici regije dobili su upozorenje ShakeAlert, piše FoxWeather. Stanovnici i dužnosnici Kalifornije i Nevade objavili su na društvenim mrežama da su osjetili podrhtavanje tla.

Prema USGS-u, početni potres bio je jak i imao je procijenjeni intenzitet od VI na Mercallijevoj ljestvici intenziteta, što znači da su podrhtavanje osjetili svi stanovnici, a mnoge je uplašio.

USGS je izvijestio o naknadnim potresima magnitude od 2,5 do 3,6. Zasad nema neposrednih izvješća o šteti ili ozljedama.

POGLEDAJTE VIDEO: U zagrebačkom potres oštećeno je 26 tisuća zgrada: Provjerili smo kako ide dinamika obnove

PotresSadNevadaReno
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
