Potres od 5,7 po Richteru uznemirio Amerikance, naknadna podrhtavanja i dalje tresu zemlju

Potres jačine 5,7 stupnjeva po Richteru pogodio je u ponedjeljak u 18.29 sati saveznu američku državu Nevadu. Epicentar je bio na dubini od 10 kilometara, 72 kilometra istočno od Rena i 26 kilometara jugozapadno od Fallona.

"Trajalo je jako dugo. Prvo se treslo pa ljuljalo", piše jedan korisnik na EMSC-u.

"Treslo je Reno 30 sekundi", stoji u drugoj objavi. Nakon tog potresa, isto područje pogodila su brojna naknadna podrhtavanja. U samo tri sata izbrojano ih je 40, a neki su dosegli magnitudu i preko 3 stupnja po Richteru.

Dobili obavijest o potresu

Stanovnici regije dobili su upozorenje ShakeAlert, piše FoxWeather. Stanovnici i dužnosnici Kalifornije i Nevade objavili su na društvenim mrežama da su osjetili podrhtavanje tla.

Earthquakes can happen as part of a sequence, aftershocks are normal and expected. If you feel the ground shake again, do not run outside.

Follow these three steps immediately:



DROP to your hands and knees

COVER your head and neck, get under a sturdy table or next to an interior… pic.twitter.com/hTHwHAAE1y — NV Emergency Mgmt (@NVEmergencyMgmt) April 14, 2026

Prema USGS-u, početni potres bio je jak i imao je procijenjeni intenzitet od VI na Mercallijevoj ljestvici intenziteta, što znači da su podrhtavanje osjetili svi stanovnici, a mnoge je uplašio.

USGS je izvijestio o naknadnim potresima magnitude od 2,5 do 3,6. Zasad nema neposrednih izvješća o šteti ili ozljedama.

