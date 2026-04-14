Potres od 5,7 po Richteru uznemirio Amerikance, naknadna podrhtavanja i dalje tresu zemlju
Potres jačine 5,7 stupnjeva po Richteru pogodio je u ponedjeljak u 18.29 sati saveznu američku državu Nevadu. Epicentar je bio na dubini od 10 kilometara, 72 kilometra istočno od Rena i 26 kilometara jugozapadno od Fallona.
"Trajalo je jako dugo. Prvo se treslo pa ljuljalo", piše jedan korisnik na EMSC-u.
"Treslo je Reno 30 sekundi", stoji u drugoj objavi. Nakon tog potresa, isto područje pogodila su brojna naknadna podrhtavanja. U samo tri sata izbrojano ih je 40, a neki su dosegli magnitudu i preko 3 stupnja po Richteru.
Dobili obavijest o potresu
Stanovnici regije dobili su upozorenje ShakeAlert, piše FoxWeather. Stanovnici i dužnosnici Kalifornije i Nevade objavili su na društvenim mrežama da su osjetili podrhtavanje tla.
Prema USGS-u, početni potres bio je jak i imao je procijenjeni intenzitet od VI na Mercallijevoj ljestvici intenziteta, što znači da su podrhtavanje osjetili svi stanovnici, a mnoge je uplašio.
USGS je izvijestio o naknadnim potresima magnitude od 2,5 do 3,6. Zasad nema neposrednih izvješća o šteti ili ozljedama.
