Jak potres u moru kod otoka Timora: Otkrili ima li opasnosti od cunamija

​Potres magnitude 6 pogodio je u utorak područje u moru kod indonezijskog otoka Timora.

Kako je priopćila državna geofizička agencija, potres se dogodio u moru kod Timora i ne postoji opasnost od tsunamija.

Agencija navodi i da je epicentar bio na dubini od 31 kilometar.

