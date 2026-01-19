Snažan potres jačine 5,7 pogodio isto područje u kojem je prije 20 godina poginulo 80 tisuća ljudi

Snažan potres jačine 5,7 stupnjeva po Richteru pogodio je u ponedjeljak u 11.21 sat po lokalnom vremenu Sjeverozapadni Kašmir. Epicentar je bio na dubini od 31 kilometar. Potres je bio toliko jak da se osjetio u susjednom Pakistanu. Korisnici EMSC stranice ostavili su komentare.

"Klizanje stijena. Sve se treslo", napisao je jedan u komentarima.

"Previše potresa u zadnje vrijeme", piše drugi.

"Islamabad, Pakistan. Jasno se vidjelo kako se stolice tresu", dodaje korisnik.

Katastrofa odnijela 80 tisuća života

Zemlju je u listopadu 2005. pogodio potres jačine 7,6 ili 7,7 po Richteru. Poznat je kao Južnoazijski potres ili Veliki pakistanski potres. U potresu je službeno bilo 79.000 poginulih, dok službe govore o dodatnih 1400 žrtava na indijskom dijelu Džamua i Kašmira, te četiri osobe koje su poginule u Afganistanu.

Prema nekim izvješćima, broj mrtvih prešao je 100 tisuća.

