Policija u Stuttgartu pronašla propucanog tinejdžera: Svemu prethodila masovna tučnjava

Na igralištu u Stuttgartu pronađen je propucan mladić (16), a navodno je svemu prethodila masovna tučnjava koja je izbila noćas.

U sukobu je sudjelovalo između 10 i 15 osoba. Policija još nije objavila nikakve informacije o identitetu sudionika zbog istrage koja je u tijeku.

Propucani mladić teško je ozlijeđen, ali se nalazi van životne opasnosti, piše Fenix.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Istraga u tijeku

Mladić je pronađen sedam kilometara dalje od mjesta gdje je izbio sukob, a još uvijek nije poznato kako je dospio na igralište gdje su ga pronašli.

Nakon pucnjave, policija je stigla s 18 vozila i osigurala mjesto zločina. Kriminalistički istražitelji su ogradili igralište i osigurali dokaze. Još uvijek nije poznat uzrok izbijanja masovne tučnjave.

POGLEDAJTE VIDEO: Otkriven motiv jučerašnje pucnjave u Središću: Iza svega stoji ljubomora?