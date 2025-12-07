FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TEŠKO OZLIJEĐEN /

Policija u Stuttgartu pronašla propucanog tinejdžera: Svemu prethodila masovna tučnjava

Policija u Stuttgartu pronašla propucanog tinejdžera: Svemu prethodila masovna tučnjava
×
Foto: Profimedia/ilustracija

U sukobu je sudjelovalo između 10 i 15 osoba. Policija još nije objavila nikakve informacije o identitetu sudionika zbog istrage koja je u tijeku

7.12.2025.
16:12
danas.hr
Profimedia/ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Na igralištu u Stuttgartu pronađen je propucan mladić (16), a navodno je svemu prethodila masovna tučnjava koja je izbila noćas.

U sukobu je sudjelovalo između 10 i 15 osoba. Policija još nije objavila nikakve informacije o identitetu sudionika zbog istrage koja je u tijeku. 

Propucani mladić teško je ozlijeđen, ali se nalazi van životne opasnosti, piše Fenix

Istraga u tijeku

Mladić je pronađen sedam kilometara dalje od mjesta gdje je izbio sukob, a još uvijek nije poznato kako je dospio na igralište gdje su ga pronašli. 

Nakon pucnjave, policija je stigla s 18 vozila i osigurala mjesto zločina. Kriminalistički istražitelji su ogradili igralište i osigurali dokaze. Još uvijek nije poznat uzrok izbijanja masovne tučnjave. 

POGLEDAJTE VIDEO: Otkriven motiv jučerašnje pucnjave u Središću: Iza svega stoji ljubomora?

StuttgartNjemačkaPucnjava
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
TEŠKO OZLIJEĐEN /
Policija u Stuttgartu pronašla propucanog tinejdžera: Svemu prethodila masovna tučnjava