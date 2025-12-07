Policija u Stuttgartu pronašla propucanog tinejdžera: Svemu prethodila masovna tučnjava
U sukobu je sudjelovalo između 10 i 15 osoba. Policija još nije objavila nikakve informacije o identitetu sudionika zbog istrage koja je u tijeku
Na igralištu u Stuttgartu pronađen je propucan mladić (16), a navodno je svemu prethodila masovna tučnjava koja je izbila noćas.
U sukobu je sudjelovalo između 10 i 15 osoba. Policija još nije objavila nikakve informacije o identitetu sudionika zbog istrage koja je u tijeku.
Propucani mladić teško je ozlijeđen, ali se nalazi van životne opasnosti, piše Fenix.
Istraga u tijeku
Mladić je pronađen sedam kilometara dalje od mjesta gdje je izbio sukob, a još uvijek nije poznato kako je dospio na igralište gdje su ga pronašli.
Nakon pucnjave, policija je stigla s 18 vozila i osigurala mjesto zločina. Kriminalistički istražitelji su ogradili igralište i osigurali dokaze. Još uvijek nije poznat uzrok izbijanja masovne tučnjave.
POGLEDAJTE VIDEO: Otkriven motiv jučerašnje pucnjave u Središću: Iza svega stoji ljubomora?