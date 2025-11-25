FREEMAIL
NAKITA JOŠ NEMA /

Otkriva se mreža lopova iz Louvrea: Policija privela još četvero osumnjičenih

Otkriva se mreža lopova iz Louvrea: Policija privela još četvero osumnjičenih
Foto: Profimedia

Još uvijek nema nikakvih tragova koji bi upućivali gdje se nakit sada nalazi, a cijela je pljačka potaknula sumnje u sigurnosne sustave Louvrea

25.11.2025.
15:43
danas.hr
Profimedia
Francuska policija je uhitila još četiri osobe za koje se sumnjiči da su povezani s krađom francuskih krunskih dragulja iz Louvrea, vrijednih 88 milijuna eura, piše France 24.

"Radi se o dvojici muškaraca u dobi od 38 i 39 godina i dvije žene u dobi od 31 i 40 godina, svi su iz pariške regije", rekla je pariška tužiteljica, Laure Beccuau.

Podsjetimo, prošlog su mjeseca četiri lopova iz muzeja ukrala vrijedan nakit. Za cijelu operaciju im je trebalo manje od osam minuta. Provalili su kroz prozor i vitrine razrezali električnim alatom.

Nakit nije pronađen

Do sada su optužene četiri osobe - trojica muškaraca i jedna žena. Jedan od muškaraca (37) u vezi je s navedenom ženom s kojom ima djecu, potvrdila je ranije Beccuau.

Iz muzeja su ukrali devet predmeta, a u bijegu su ispustili krunu posutu dijamantima i smaragdima koja je nekoć pripadala carici Eugeniji, supruzi Napoleona III.

No uspjeli su odnijeti osam drugih komada nakita, uključujući ogrlicu od smaragda i dijamanata koju je Napoleon I. poklonio svojoj drugoj supruzi, carici Marie-Louise.

Još uvijek nema nikakvih tragova koji bi upućivali gdje se nakit sada nalazi, a cijela je pljačka potaknula sumnje u sigurnosne sustave Louvrea.

POGLEDAJTE VIDEO: Lopovi nisu znali da su upali u Louvre, a Louvre nije znao postaviti bolji password

LouvrePljačkaUhićeni
