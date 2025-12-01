Katastrofa otkrila korupciju? Uhićeno 11 ljudi, istraga vodi prema korupciji i nesigurnim materijalima

Vlasti Hong Konga u ponedjeljak su nastavile s pretraživanjem preostalih nebodera uništenih u velikom požaru u kojem je poginulo najmanje 146 ljudi, a stotine su raseljene i sada se prilagođavaju životu u privremenim smještajima.

Foto: Peter Parks/afp/profimedia

Policija je završila pretragu četiri od sedam nebodera koji su bili zahvaćeni najsmrtonosnijim požarom u gradu u više od 75 godina, pronašavši tijela stanovnika u stubištima i na krovovima, zarobljenih dok su pokušavali pobjeći od plamena. Tisuće ljudi okupilo se kako bi odalo počast žrtvama, među kojima je najmanje devet kućnih pomoćnica iz Indonezije i jedna s Filipina, a redovi ožalošćenih protezale su se više od kilometra u nedjelju.

Foto: Nexpher Images/ddp Usa/profimedia

Bdijenje će se također održati ovog tjedna u Tokiju i Londonu. Oko 40 ljudi još uvijek se vodi kao nestalo, priopćile su vlasti.

Uzrok požara koji je izbio prošle srijede i brzo se proširio po vanjskom dijelu stanova koji su se renovirali još se istražuje. No, u jeku bijesa javnosti zbog propuštenih upozorenja o riziku od požara i dokaza o nesigurnim građevinskim praksama, Peking je upozorio da će se obračunati sa svim "antikineskim" prosvjedima.

Najmanje jedna osoba uključena u peticiju kojom se, između ostalih zahtjeva, poziva na neovisnu istragu pritvorena je, rekli su izvori upoznati sa slučajem.

U neboderima živjelo više od 4000 ljudi

Preostale zgrade koje treba pretražiti u potrazi za ostacima su "one najteže", rekla je novinarima u nedjelju Amy Lam, visoka policijska dužnosnica, dodajući da bi posljednji dio potrage mogao trajati tjednima.

Foto: Peter Parks/afp/profimedia

Slike koje je podijelila policija prikazuju policajce odjevene u zaštitna odijela, maske za lice i kacige, kako pregledavaju sobe s pocrnjelim zidovima i namještajem pretvorenim u pepeo, te gaze kroz vodu koja se koristi za gašenje požara koji su bjesnili danima.

Gomile policajaca stigle su na mjesto događaja rano u ponedjeljak ujutro kako bi nastavili pretragu izgorjelih zgrada u kojima je živjelo više od 4000 ljudi.

Više od 1100 ljudi iseljeno je iz evakuacijskih centara u privremeni smještaj, a dodatnih 680 smješteno je u omladinskim hostelima i hotelima, priopćile su vlasti. Budući da su mnogi stanovnici ostavili stvari za sobom dok su bježali, vlasti su ponudile hitnu pomoć u iznosu od 1.284 dolara svakom kućanstvu i pružile posebnu pomoć za izdavanje novih osobnih iskaznica, putovnica i vjenčanih listova.

U sklopu istrage uhićeno 11 ljudi

Najsmrtonosniji požar u Hong Kongu od 1948. godine, kada je 176 ljudi poginulo u požaru u skladištu, šokirao je grad, gdje bi se ovog vikenda trebali održati parlamentarni izbori. Vlasti su uhitile 11 osoba u sklopu istrage o mogućoj korupciji i korištenju nesigurnih materijala tijekom obnove. Zgrada je u to vrijeme bila omotana zelenom mrežom i bambusovim skelama te prekrivena pjenastom izolacijom. Protupožarni alarmi u kompleksu također nisu ispravno radili, priopćile su vlasti. Stanovnicima četvrti Wang Fuk prošle su godine vlasti rekle da se suočavaju s "relativno niskim rizikom od požara" nakon što su se žalili na opasnosti od požara, priopćio je gradsko ministarstvo rada.

Foto: Peter Parks/afp/profimedia

Glasnogovornik ministarstva rekao je da su stanovnici u rujnu 2024. izrazili zabrinutost, uključujući i zbog potencijalne zapaljivosti mreža korištenih za pokrivanje skela.

Policija je u subotu pritvorila 24-godišnjeg Milesa Kwana, člana skupine koja je pokrenula peticiju kojom se traži neovisna istraga o mogućoj korupciji i revizija nadzora gradnje, rekle su dvije osobe upoznate sa situacijom.

Još dvije osobe su uhićene zbog sumnje na pobunu, izvijestio je South China Morning Post. Kineski ured za nacionalnu sigurnost upozorio je u subotu pojedince da ne koriste katastrofu kako bi "Hong Kong vratili u kaos" iz 2019., kada su masovni prodemokratski prosvjedi izazvali Peking i izazvali političku krizu poručivši: "Bez obzira na metode koje koristite, sigurno ćete biti odgovorni i strogo kažnjeni."

