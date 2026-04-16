EVAKUIRALI PODRUČJE

Policija potvrdila: 'Bila je prijetnja bombom u kući brata Pape Lava XIV.'

Policija potvrdila: 'Bila je prijetnja bombom u kući brata Pape Lava XIV.'
'Incident je i dalje pod istragom dok vlasti rade na utvrđivanju podrijetla prijave'

16.4.2026.
18:29
Tajana Gvardiol
Net.hr
Američka policija u Illinoisu potvrdila je da se u srijedu navečer u domu brata pape Lava XIV. dogodila prijetnja bombom. Policijska uprava New Lenoxa potvrdila je da je postojala prijetnja, ali su nakon sveobuhvatne pretrage utvrdili da je neutemeljena. Nije bilo ozlijeđenih, a stanovnicima tog područja dopušteno je da se vrate svojim domovima nakon evakuacije, prema zahtjevu policije. U pretrazi su psi za otkrivanje bombi, piše The Hill.

"Incident je i dalje pod istragom dok vlasti rade na utvrđivanju podrijetla prijave“, rekla je policija.

"Podnošenje lažnih prijava ove prirode ozbiljan je prekršaj i može rezultirati kaznenim prijavama", dodali su.

"Policijska uprava New Lenoxa zahvaljuje zajednici na suradnji i strpljenju tijekom istrage. Svatko tko ima informacije vezane uz ovaj incident potiče se da kontaktira NLPD na 815-485-2500 ili da anonimno dojavi putem web stranice sela New Lenox @ Form Center • Submit a Crime Tip“, napisali su. Ranije ovog tjedna, predsjednik Trump je pozdravio Louisa Prevosta u objavi na Truth Social kritizirajući komentare pape Lava XIV protiv američkog sukoba u Iranu i potrebu za mirom.

"Louis je sav MAGA. On to razumije, a Lav ne!", rekao je Trump u objavi.

"Ne želim Papu koji misli da je u redu da Iran ima nuklearno oružje", rekao je Trump.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
