Nestala nakon izlaska u noćni klub: 30 godina kasnije policija i dalje traži njezinog ubojicu

Policija je ponovno uputila apel javnosti za informacije o ubojstvu mlade sveučilišne diplomantice koje se dogodilo prije gotovo tri desetljeća.

Melanie Hall imala je 25 godina kada je posljednji put viđena u noćnom klubu Cadillacs u ulici Walcot Street u gradu Bathu, nešto nakon 1 sat ujutro 9. lipnja 1996. godine. Njezini posmrtni ostaci pronađeni su tek 13 godina kasnije, 5. listopada 2009., kada su ih radnici koji su kosili travu otkrili uz sjeverni izlazni krak čvora 14 na autocesti M5, piše Sky News.

Foto: Screenshot 'x'/GHR_Salisbury

Glavni detektiv koji vodi istragu, inspektor Ben Lavender, istaknuo je da je Melaniena obitelj "gotovo tri desetljeća živjela s nezamislivom boli i neizvjesnošću te je tijekom svih tih godina pokazala iznimnu snagu i izdržljivost".

30. obljetnica

Kako se približava 30. godišnjica njezina nestanka i ubojstva, policija ponovno poziva sve koji bi mogli imati bilo kakvu informaciju da se jave. Detektiv Lavender posebno je pozvao ljude da se pokušaju prisjetiti događaja s vikenda kada je Hall nestala, a koji se poklopio s utakmicom Engleske protiv Švicarske u prvoj utakmici Europskog prvenstva.

Prema njegovim riječima, središte Batha bilo je iznimno prometno u noći između 8. i 9. lipnja 1996. godine. Melanie je tada bila u izlasku s prijateljima u tada popularnom noćnom klubu Cadillacs. U to vrijeme radila je kao administrativna djelatnica u bolnici Royal United Hospital.

Posljednji put viđena je unutar kluba u 1.10 ujutro u nedjelju 9. lipnja. Sjedila je sama pokraj plesnog podija u trenutku kada su njezini prijatelji napuštali klub.

Istražitelji vjeruju da postoji velika mogućnost da je Melanie napustila klub zajedno sa svojim ubojicom. Naime, kaput koji je te večeri ostavila u garderobi naknadno je preuzet. Ipak, policija ne isključuje ni mogućnost da se s tom osobom susrela ispred kluba ili da je ušla u automobil nakon izlaska.

Policija okruga Avon i Somerset poziva sve koji su te večeri bili u noćnom klubu Cadillacs ili su vidjeli Melanie Hall da se jave s informacijama.

"Ako imate bilo kakve informacije ili čak samo sumnju o nekome tko bi mogao biti povezan s njezinim nestankom, sada je trenutak da to prijavite. Prepustite nama da procijenimo je li neka informacija važna za istragu", poručio je Lavender.

Here is an AI enhanced interpretation of the Efit suspect in Melanie Hall's 1996 murder.

She was last seen in Cadillacs nightclub 9/6/1996 talking to this man, described as tanned, dark hair, brown eyes, medium build, 5'10 height wearing a brown silk shirt, black trousers. pic.twitter.com/l308yyExV1 — CRIMES THAT HAUNT US (@Crimes_T_H_US) January 30, 2026

Nejasno vrijeme kada je tijelo ostavljeno...

Istražitelji također navode kako i dalje "zadržavaju otvoren stav o tome kada je Melanieno tijelo odbačeno" uz cestu kod čvora 14 na autocesti M5. Navode kako je moguće da se to dogodilo već u satima nakon njezina nestanka, ali i nekoliko dana kasnije.

Detektivi žele razgovarati i s osobama koje su u ranim jutarnjim satima 9. lipnja ili u tjednima nakon toga primijetile sumnjive aktivnosti ili parkirano vozilo na sjevernom izlaznom kraku čvora 14 na autocesti M5 kod Thornburyja. Također ih zanimaju informacije o osobama iz Batha koje imaju bilo kakvu povezanost s tom rutom.

Još uvijek nisu pronađeni ni osobni predmeti koje je Melanie Hall imala na sebi te večeri. Nestala je njezina svijetloplava svilena haljina, crne antilop cipele, krem jakna i crna torbica. Uz to nedostaju i kozmetika, čekovna knjižica Midland banke te bankovna kartica.

Policija također traga za njezinim nakitom, među kojim su sat marke Next s rastezljivom narukvicom te par srebrnih visećih naušnica. Istražitelji pozivaju sve koji su možda vidjeli te predmete ili znaju gdje bi se mogli nalaziti da se jave.

Organizacija Crimestoppers ponudila je nagradu do 20 tisuća funti za informacije koje bi dovele do uhićenja i osude osobe ili osoba odgovornih za ubojstvo Melanie.

