Vojni puč uživo pred kamerama, država u šoku: 'Svečano se obvezujemo...'

Skupina vojnika pojavila se u nedjelju ujutro na beninskoj državnoj televiziji tvrdeći da su svrgnuli predsjednika Patricea Talona i raspustili sve državne institucije.

Prema informacijama koje je dobila France 24, pokušaj puča započeo je u ranim jutarnjim satima u nedjelju napadom na službenu rezidenciju predsjednika Patricea Talona u Cotonouu.

Francusko veleposlanstvo izjavilo je na X-u da je "prijavljena pucnjava u kampu Guezo" u blizini Talonovog doma te je pozvalo francuske građane da ostanu u kućama radi sigurnosti.

U svom televizijskom nastupu, vojnici - navodno predvođeni potpukovnikom Pascalom Tigrijem - potom su pročitali izjavu u kojoj su izjavili da su svrgnuli predsjednika s vlasti: "Vojska se svečano obvezuje dati beninskom narodu nadu u istinski novo doba, u kojem prevladavaju bratstvo, pravda i rad."

A group of soldiers briefly seized Benin’s state television on Sunday to announce the dissolution of the government, claiming to establish a “Military Committee for Refoundation” and naming Lt. Col. Pascal Tigri as its president. Crowds were seen in some… pic.twitter.com/sDfcVUhRfq — Crown Intelligence Group (@crownintelgroup) December 7, 2025

Kasnije u nedjelju ujutro, beninski ministar vanjskih poslova Olushegun Adjadi Bakari izjavio je da su lojalistički vojnici i nacionalna garda ponovno preuzeli kontrolu.

"Postoji pokušaj, ali situacija je pod kontrolom. Sada je riječ o maloj skupini vojnika. Veliki dio vojske je još uvijek lojalan i mi preuzimamo situaciju", rekao je.

Dodao je da su pučisti preuzeli kontrolu samo nad državnom televizijom te da je signal bio prekinut na nekoliko minuta.

Očit pokušaj svrgavanja beninske vlade uslijedio je nakon dva državna udara na Madagaskaru i u Gvineji Bisau u isto toliko mjeseci.

Benin na sjeveru graniči s Nigerom i Burkinom Faso, koji su također doživjeli vojne preuzimanja vlasti.

Prema uredu Patrice Talon, predsjednik je "na sigurnom". Međutim, nije objavljeno gdje se nalazi.

Tko je predsjednik Patrice Talon?

Patrice Talon, 67-godišnji bivši poslovni čovjek nazvan "kraljem pamuka iz Cotonoua", na vlasti je od 2016. godine i trebao bi odstupiti u travnju sljedeće godine, nakon što mu istekne drugi mandat.

Njegovih 10 godina na vlasti obilježio je solidan gospodarski rast, ali i porast džihadističkog nasilja. Dok ga pristaše hvale zbog gospodarskog razvoja zemlje, kritičari ga redovito optužuju za autoritarizam.

Prema novinaru AFP-a u Cotonouu, vojnici i dalje blokiraju pristup predsjedništvu i državnoj televiziji. Pristup nekoliko drugih područja, uključujući petozvjezdični Sofitel u Cotonouu i četvrti u kojima su smještene međunarodne institucije, također je blokiran.

Međutim, nema izvješća o vojnoj prisutnosti na aerodromu i u ostatku grada, a stanovnici obavljaju svoje poslove.

"Samo je pitanje vremena kada će se sve vratiti u normalu. Čišćenje dobro napreduje", rekao je vojni izvor novinskoj agenciji AFP.

Prema izvoru, pučisti nisu preuzeli kontrolu ni nad rezidencijom Patrice Talon ni nad predsjedničkim uredima.

