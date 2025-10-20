Počinili više od 160 zločina u Njemačkoj, pa dobili 1350 eura da napuste zemlju

Nakon desetaka prijava i nekoliko kaznenih postupaka, gotovo svi članovi 20-člane sirijske proširene obitelji iz Stuttgarta vraćeni su u svoju domovinu. Četvero ih se vratilo u Siriju ovog ljeta, a još 13 tijekom vikenda, rekla je ministrica pravosuđa Marion Gentges u Stuttgartu, javlja Fenix magazin.

Navodi se da je većina njih bila umiješana u najmanje 160 zločina, uključujući pokušaj ubojstva iz nehaja, napad i krađu. Troje drugih još su u njemačkim zatvorima i očekuje se da će se kasnije vratiti u Siriju.

"U ovom trenutku, kontrolirani izlazak iz zemlje bio je jedini način da se prekine boravak članova obitelji“, rekao je Gentges.

Pregovori njemačke vlade s novom sirijskom vladom o deportacijama u nesigurnu zemlju povećali su spremnost za kontrolirani izlazak, pišu njemački mediji.

Džeparac za novi početak

Kako su objavili ministrica pravosuđa Baden-Württemberga Marion Gentges i državni tajnik Siegfried Lorek, 13 članova obitelji iskoristilo je ponudu da napuste zemlju. Prevezeni su u Siriju s međuslijetanjem u Turskoj. Država je osigurala 1.350 eura “financiranja” po osobi, plus troškove avionskih karata.

Dobro potrošen novac, kaže državni tajnik. Pogotovo s obzirom na troškove deportacije koja nije moguća u Siriji. Postavlja se pitanje što je motiviralo glavu obitelji Almudyja H. da prihvati ponudu države, budući da su prethodno o tome bezuspješno raspravljali mjesecima?

S obzirom da je nekoliko članova obitelji ljeti otputovalo u Siriju izravno iz zatvora (njihove preostale kazne su uvjetne), a trojica braće kriminalaca suočavaju se s deportacijom nakon zatvora, ponovno ujedinjenje obitelji u domovini logičan je izbor. Osim kriminalaca, u avionu su bila i djeca obitelji, rekla je ministrica. Uz oca, koji je također već poznat policiji, obitelj navodno uključuje dvije preživjele supruge, kao i brojnu braću i sestre te polubraću trojice nedavno osuđenih mladića.

Prema Ministarstvu unutarnjih poslova, svi članovi obitelji su sirijski državljani. Došli su u Njemačku između 2015. i 2020. godine i bili su priznati kao izbjeglice ili su imali supsidijarnu zaštitu. To znači da se ljudi ne mogu vratiti u svoju zemlju podrijetla čak i ako nisu priznati kao izbjeglice niti imaju pravo na azil.

