Sudar vlakova u kojem je poginulo 57 ljudi razotkrio korupciju u zemlji, počelo suđenje, ali ne političarima

Dugo očekivano suđenje za željezničku nesreću u kojoj je 2023. godine u Grčkoj poginulo 57 ljudi počinje u ponedjeljak usred prosvjeda i štrajkova protiv onoga što mnogi vide kao odgovornost države u incidentu. Putnički vlak koji je prevozio studente iz Atene u sjeverni grad Solun sudario se s teretnim vlakom u Tempiju u središnjoj Grčkoj 28. veljače 2023. Bila je to najgora katastrofa te vrste u Grčkoj i pokrenuta je višegodišnja istraga.

Nesreća, koja je izazvala eksploziju, razotkrila je državne propuste, uključujući korupciju, sigurnosne nedostatke i godine zanemarivanja željezničke mreže tijekom dužničke krize prošlog desetljeća. Zbog toga su izbili masovni prosvjedi diljem Grčke u kojima su prosvjednici zahtijevali političku odgovornost i ukidanje imuniteta političara.

U ponedjeljak će se 36 osoba, uključujući šefa kolodvora i upravitelje željeznica, suočiti s optužbama u rasponu od ugrožavanja prometa koje je izazvalo smrti do nehotičnog ubojstva i nanošenja tjelesnih ozljeda. Ni jedan političar nije izveden pred sud.

Održan simboličan štrajk

Iskaze će dati više od 350 svjedoka, među kojima su rodbina žrtava, preživjeli i željeznički radnici. Većina žrtava poginula je u nesreći, ali do sedam osoba poginulo je u požaru, rekli su državni istražitelji.

Željeznički promet zaustavljen je u ponedjeljak kad su grčki željeznički radnici organizirali simboličan 24-satni štrajk. Građani su se okupili ispred suda u gradu Larissi.

U istragama je otkriveno da je projekt ugradnje sigurnosnih sustava, koji je sufinancirala Europska unija, pokrenut 2014. godine, ali je 2023. godine kasnio godinama. Rodbina je također optužila vlasti da pokušavaju prikriti dokaze. Vlada desnog centra, koja poriče bilo kakvu odgovornost, obećala je pravdu i potpunu reformu željeznice do 2027.

