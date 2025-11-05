Pljačkaš Louvrea je mini influencer: Objavljivao vratolomije na skuteru i davao savjete za bildanje mišića

Jedan od uhićenih zbog pljačke stoljeća u najposjećenijem muzeju na svijetu, francuskom Louvreu, manja je zvijezda društvenih mreža, zaljubljenik u motocikliste i bivši zaštitar, objavili su francuski mediji. Riječ je o tridesetdevetogodišnjem Abdoulaye N., jednom od četvorice optuženih za krađu krunskih dragulja vrijednih 88 milijuna eura krajem listopada.

On je uhićen u svom domu u sjevernom predgrađu Pariza šest dana nakon pljačke. Susjedi su ga opisali kao uslužnog, pristojnog čovjeka koji "nosi srce na dlanu", prenosi Guardian.

Na društvenim mrežama objavljuje brojna videa i predstavlja se pod korisničkim imenom Doudou Cross Bitume.

U njima, pod sloganom "Uvijek bliže asfaltu" prikazuje vratolomije na motociklima i daje savjete za vježbanje i izgradnju mišića. Na nekima vozi Yamahu TMax, iznimno snažan model skutera kakav su koristili i pljačkaši Louvrea.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

'Djelomično priznao'

Le Parisien navodi da je radio za logističku tvrtku UPS, Toys R Us i kao zaštitar u umjetničkom muzeju Centar Pompidou.

U njegovom kaznenom dosjeu je zabilježeno 15 prekršaja za posjedovanje droge, vožnju bez dozvole i ugrožavanje drugih. Prije nešto više od deset godina osuđen je za pljačku draguljarnice.

Četiri osumnjičenika su u pritvoru u vezi s krađom, uključujući trojicu koje se smatra dijelom četveročlane bande koja je koristila ukradeni kamion s izvlačnim ljestvama i teretnim dizalom kako bi došla do prozora na prvom katu galerije Apollo u muzeju.

Dvojica su razbila neosigurani prozor i dvije staklene vitrine prije nego što su se spustili lifron i pobjegli na motociklima koja su vozila druga dvojica. Cijela je pljačka trajala manje od sedam minuta, a vrijedan nakit još nije pronađen.

Francuski mediji izvijestili su da je Abdoulaye N., čiji je DNK navodno pronađen na jednoj od vitrina i na predmetima ostavljenim na mjestu događaja, među kojima su rukavice, reflektirajući prsluk i rezači s diskovima - osumnjičen kao jedan od dvojice koji su provalili u galeriju.

Pariška tužiteljica Laure Beccuau izjavila je da osumnjičenik policiji nije puno rekao, ali da je "djelomično priznao" svoju umiješanost u pljačku Louvrea.

POGLEDAJTE VIDEO: Državljanin BiH među osobama uhićenim zbog pljačke Louvrea?