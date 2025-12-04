Plenković se pohvalio fotografijom iz Vatikana: 'Posebice smo istaknuli jednu stvar'

U sklopu službenog posjeta Svetoj Stolici, predsjednik Vlade Andrej Plenković održao je predavanje na Papinskom sveučilištu Gregoriana u kojem je analizirao turbulentnu sadašnjost te iznio promišljanja o kolektivnoj odgovornosti za oblikovanje mirne, sigurne i prosperitetne budućnosti.

"U vrijeme kada se naš svijet suočava s dubokom nestabilnošću - obilježenom sukobima, humanitarnim krizama i erozijom povjerenja u multilateralne institucije - moralni glas Svetog Oca i diplomacija Svete Stolice i dalje nadahnjuju mir, pravdu i ljudsko dostojanstvo“, poručio je.

"U svom obraćanju Diplomatskom zboru 2022. godine, papa Franjo upozorio je na „progresivnu irelevantnost međunarodnih tijela“ i pozvao na „učinkovitije svjetske organizacije, opremljene snagom obrane temeljnih ljudskih prava“. Papa Lav XIV. ponovio je ovaj apel, pozivajući međunarodnu zajednicu da „udahne novi život multilateralnoj diplomaciji“ i institucijama osmišljenim za sprječavanje sukoba“, istaknuo je predsjednik Vlade.

Danas se obrisi globalnog poretka - dugo utemeljenog u miru i sigurnosti - mijenjaju usponom novih globalnih i regionalnih aktera, upozorio je i dodao da se tradicionalni mehanizmi kolektivne sigurnosti fragmentiraju, što multilateralizam stavlja pod sve veći pritisak.

Istodobno, globalni autoritet postaje sve više multipolaran, potaknut brzim usponom novih središta ekonomske i političke gravitacije. U tom kontekstu, papinska diplomacija - duboko posvećena mirnom rješavanju sukoba - ostaje trajni izvor inspiracije i za političke vođe i za obične građane, kazao je.

Povijesni dijalog Hrvatske sa Svetom Stolicom

Rekavši da je povijest hrvatskom narodu dala duboko razumijevanje značenja mira, istaknuo je da je Hrvatska više od trinaest stoljeća utkana u tkivo zapadnog kršćanstva.

"Već u 7. i 8. stoljeću Sveta Stolica prepoznala je i poticala pokrštavanje hrvatskog naroda. Ta veza nije bila samo duhovna; oblikovala je naš identitet, kulturu, tradiciju i državnost.

Papinsko priznanje suvereniteta srednjovjekovne hrvatske države - izraženo u pismu pape Ivana VIII. knezu Branimiru 7. lipnja 879. - spada među najstarije dokumentirane diplomatske razmjene u Europi. Danas se 7. lipnja obilježava kao Dan diplomacije u Hrvatskoj.

Sastanak s državnim tajnikom

U objavi na X-u, Plenković je otkrio se povodom službenog posjeta Svetoj Stolici sastao sam s državnim tajnikom kardinalom Pietrom Parolinom.

"Potvrdili smo izvrsne odnose Hrvatske i Svete Stolice te kontinuirani dijalog Vlade RH i Hrvatske biskupske konferencije o svim važnim pitanjima za Katoličku Crkvu i vjernike u Hrvatskoj. Izvijestio sam kardinala Parolina o aktivnostima koje Vlada provodi na obnovi sakralnih objekata nakon potresa, osobito na obnovi Zagrebačke katedrale. Razgovarali smo i o važnosti što skorijeg okončanja rata u Ukrajini i postizanja pravednog, održivog mira koji će jamčiti ukrajinski suverenitet i temeljna načela međunarodnog prava. Posebice smo istaknuli i potrebu pružanja jasne europske perspektive državama jugoistočne Europe, s naglaskom na Bosnu i Hercegovinu, u kojoj je ključno osigurati ravnopravnost triju konstitutivnih naroda", napisao je Plenković.

