Bolestan plan invazije: Muškarce htjeli pobiti, žene i djecu pretvoriti u seksualne robove

Amerikanci iz Teksasa Gavin Rivers Weisenburg (21) i Tanner Christopher Thomas (20) optuženi su da su planirali izvesti državni udar na otoku Gonave na Haitiju i potom silovati i ubijati ljude, objavio je The Guardian u petak.

Krvavi plan počeli su kovati još u kolovozu 2024., a postepeno su ga razvijali sve do srpnja ove godine.

Vjeruje se da su namjeravali regrutirati beskućnike, a onda s njima silom zauzeti otok, pobiti sve muškarce i potom žene i djecu koristiti kao "seksualne robove". Zasad nije poznato zašto su odabrali baš Gonave, na kojem prema procjenama živi između 85 i 100 tisuća ljudi.

Prijeti im doživotna

Dok su se pripremali, mladići su počeli učiti kreolski jezik, a Thomas je čak pristupio američkom ratnom zrakoplovstvu kako bi "stekao vojne vještine" koje bi mu pomogle u invaziji. Weisneburg je pak u jednom trenutku otputovao na Tajland kako bi naučio jedriti.

Optuženi su za zavjeru s ciljem ubojstva, sakaćenja ili otmice u stranoj zemlji, koja im može donijeti i doživotnu zatvorsku kaznu. Isto tako, optužuje ih se za izradu dječje pornografije, što u pravilo podrazumijeva između 15 i 30 godina iza rešetaka.

POGLEDAJTE VIDEO: Ljudi bježe, medvjedi osvajaju gradove, u pomoć pozvana vojska: Šokantni val napada potresa Japan