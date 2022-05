Bivši ukrajinski predsjednik Petro Porošenko osvrnuo se na 77 dana rata u Ukrajini. Istaknuo je da u njegovoj zemlji više nema sigurnog mjesta.

"Samo da vas podsjetim da je Ukrajina, teritorijem, najveća zemlja u Europi. Svih 77 dana smo ostali ovdje, štitili smo našu zemlju. Upravo sam se vratio iz Mikolajiva gdje imamo civilne borbe. Druga mjesta gdje se vode žestoke borbe su istok naše zemlje, Izjum, Lisičansk i Sjeverodoneck, a definitivni simbol ukrajinske hrabrosti je Mariupolj", rekao je Porošenko za RTL.

Ipak, situacija na terenu se ponegdje mijenja. Ukrajinci polako prelaze u protuofenzivu. "Na nekim dijelovima fronte, uključujući regiju Harkiv, ukrajinske trupe izvode taktički protunapad. Neke operacije su obrambene, pogotovo u regijama Donjeck i Luhansk, južno od Zaporižja i kod Dnjipra. Tamo se isto vode žestoke borbe. Svaki dan imamo velik broj raketiranja, zračnih napada, bitke na Crnom moru... Ovo je veliki rat. U toj situaciji, Rusija plaća veliku cijenu, jer prema informacijama Oružanih snaga Ukrajine, imamo 26.500 ruskih vojnika koji su zauvijek ostali u Ukrajini. To je cijena njihove agresije na Ukrajinu. Oni se ne bore s našom vojskom nego s našom djecom, ženama. Ubijaju i siluju žene i djecu, ubijaju muškarce sa zavezanim rukama. Rusi su barbari zaslužni za masakr i zbog toga će završiti na suđenju. Hrvatski narodno točno zna što to znači i što je Haški sud i primjer ratnog zločinca Miloševića. Siguran sam da će Putin pratiti Miloševićev put", povukao je paralelu Porošenko.

Spremni za mir

Osvrnuo se Porošenko i na Putinov govor tijekom parade povodom Dana pobjede. Smatra da ruski predsjednik i ostatak svijeta žive u dva različita svemira. Na tvrdnju da je Rusiju napao NATO dodao je da NATO nikad nikog nije napao, već je štitio svoje zemlje članice. Upravo iz NATO-a, konkretno iz njegove najmoćnije članice, SAD-a, stigla je i procjena da Putin želi dug rat.

"Mi ovo nismo tražili, ali ne odustajemo. Kratak ili dug? Ako mene pitate, nećete pronaći niti jednu naciju na svijetu koja želi mir više od nas Ukrajinaca. Što prije to bolje. Znate li što trebamo da rat kraće traje? Oružje, oružje, oružje. Ponosan sam što sam 2014. kao predsjednik stvorio novu ukrajinsku vojsku temeljenu na NATO standardima. Borimo se s ruskom vojskom koja se temelji na sovjetskim standardima. Zato smo iznenadili svijet, zato 77 dana pokušavamo zaustaviti rusku operaciju. Putin je slab, trebamo sankcije, embargo. Nafta i plin su dva stupa ruskog gospodarstva i svaki barel nafte je bomba protiv ukrajinskih civila. Potrebna je kompletna izolacija Rusije. U toj situaciji Putin transformira svoju zemlju u Sjevernu Koreju. Mi Ukrajinci smo slobodan narod. Mi Ukrajinci smatramo se Europljanima", poručio je Porošenko.

'Neka Milanović dođe u Buču'

Mnogi europski dužnosnici posjetili su Ukrajinu u proteklom razdoblju. Među njima je bio i premijer Andrej Plenković, na što je Porošenko osobito ponosan.

"Želim pozdraviti posjet vašeg premijera, mog velikog prijatelja i prijatelja našeg naroda, Andreja Plenkovića. Mislim da je to pravo mjesto i prava simbolika da se pokaže solidarnost vašeg naroda s našim. I da, Andrej, ako gledaš, veselim se što ću te vidjeti na kongresu Europske pučke stranke u Rotterdamu", rekao je Porošenko, a potom se osvrnuo na predsjednika Zorana Milanovića.

"Mogu jedino podržati jer mu vjerujem, ne predsjednika, već premijera i podržati njegovo mišljenje o vašem predsjedniku", rekao je i dodao da bi bilo dobro da Milanović posjeti Ukrajinu: "Mislim da je to dobra ideja. Kad bi posjetio Buču, Irpinj, kad bi posjetio potpuno uništene, ne kuće i kvartove, već cijele gradove, promijenio bi mišljenje o Rusiji. Putin se ne bori samo protiv Ukrajine, on se bori protiv cijele Europe, Zapadnog svijeta, svih demokracija. Mislim da bi vašem predsjedniku to bilo lakše shvatiti u Buči, a ne u Zagrebu. Želim zahvaliti Hrvatskoj, hrvatskom narodu, premijeru, na prihvatu ukrajinskih žena i djece. Tako to rade pravi prijatelji."

Kompleksan slučaj Hrvata

Plenković je u Ukrajinu stigao i kako bi vidio što može poduzeti u vezi Hrvata kojeg su zarobile ruske postrojbe. Porošenko ističe kako je taj slučaj kompleksan.

"Ako me pitate kakav tip mirovnih pregovora treba napraviti, ja sam predsjednik koji ima pet godina iskustva u pregovaranju s Putinom i koji je pročitao određene sporazume koji su mi pomogli u stvaranju vremena da izgradim novu vojsku i ekonomiju, novu državu. Točka broj jedan je primirje, puštanje taoca, uključujući i hrvatskog državljanina i povlačenja ruskih trupa iz Ukrajine. U drugoj fazi trebamo govoriti o sigurnosti Rusije, Ukrajine, Europe i globalne sigurnosti. To je prostor za pregovore", poručio je Porošenko te otkrio boji li se nuklearnog rata.

"Svi trebate shvatiti da postoji veliki rizik za nuklearni rat. Putin bombardira nuklearke. Bio sam u Černobilu nakon što su ruske trupe otišle, dostavili smo humanitarnu pomoć hrabrim ukrajinskim stručnjacima koji su bili u Černobilu dok je bio pod okupacijom. Rusija je raketirala nuklearku u Zaporižju, koja je 10 puta moćnija od Černobila. Mi moramo zaustaviti rat, zaustaviti Rusiju. Jedini način da zaustavimo Rusiju je da ju deputiniziramo, da deputiniziramo Europu i svijet. Zašto je teško pronaći kompromis s Rusijom? Zato što nas Putin želi ubiti. Zapamtite, mi se ovdje borimo za vas, za vašu sigurnost. Putin je jednako opasan za Hrvatsku kao i za Ukrajinu. To što nam pomažete, nije pomoć, to je i ulaganje u vlastitu budućnost. Kad to shvatite, tada je i lakše promijeniti mišljenje, uključujući i vašeg predsjednika", zaključio je bivši ukrajinski predsjednik.

Situaciju u Ukrajini možete pratiti OVDJE.