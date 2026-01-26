Troje mrtvih u požaru u tvornici hrane: Čula se velika eksplozija, ima i nestalih
Tri su osobe poginule, a petero je nestalo u ponedjeljak nakon požara u tvornici hrane u blizini grada Trikale u središnjoj Grčkoj, pri čemu su tri osobe poginule, stoji u izjavi vatrogasaca koje citira Reuters.
Dužnosnik je rekao da je 13 ljudi bilo u tvornici kada je izbio požar, a osam ih je uspjelo izaći iz pogona.
Dužnosnik je rekao da se još ne zna uzrok požara koji je izbio u ranim jutarnjim satima.
Lokalni mediji izvijestili su da se prije požara čula velika eksplozija.
Na teren je poslano oko 40 vatrogasaca i 13 kamiona, rekao je dužnosnik vatrogasne službe.
