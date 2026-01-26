FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VATRA GUTA POGON /

Troje mrtvih u požaru u tvornici hrane: Čula se velika eksplozija, ima i nestalih

Troje mrtvih u požaru u tvornici hrane: Čula se velika eksplozija, ima i nestalih
×
Foto: Reuters/screenshot

Lokalni mediji izvijestili su da se prije požara čula velika eksplozija

26.1.2026.
9:11
HinaDunja Stanković
Reuters/screenshot
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Tri su osobe poginule, a petero je nestalo u ponedjeljak nakon požara u tvornici hrane u blizini grada Trikale u središnjoj Grčkoj, pri čemu su tri osobe poginule, stoji u izjavi vatrogasaca koje citira Reuters. 

Dužnosnik je rekao da je 13 ljudi bilo u tvornici kada je izbio požar, a osam ih je uspjelo izaći iz pogona.

Dužnosnik je rekao da se još ne zna uzrok požara koji je izbio u ranim jutarnjim satima.

Lokalni mediji izvijestili su da se prije požara čula velika eksplozija.

Na teren je poslano oko 40 vatrogasaca i 13 kamiona, rekao je dužnosnik vatrogasne službe.

POGLEDAJTE VIDEO: Prizori strave i užasa na autocesti: Buktinja guta vozila, suklja gusti crni dim

PožarTvornicaNestaliGrčka
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
VATRA GUTA POGON /
Troje mrtvih u požaru u tvornici hrane: Čula se velika eksplozija, ima i nestalih