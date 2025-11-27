Orbanov operativac raspalio po Ukrajini, teško je vjerovati da je ovo rekao: 'Kao loš vic...'

Mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto potvrdio je u četvrtak u Banjoj Luci protivljenje vlade Viktora Orbana mogućem približavanju Ukrajine članstvu u Europskoj uniji, dodajući kako je za njegovu zemlju jedino važno da se EU-u pridruže države zapadnog Balkana.

"Europske integracije sada zvuče kao loš vic ako u Bruxellesu smatraju da je Ukrajina spremnija za članstvo u EU od zapadnog Balkana. Države te regije su spremne i doprinijele bi gospodarskom razvitku EU dok Ukrajina donosi samo opasnost, rat i ukrajinsku mafiju", kazao je Szijjarto.

Rekao je kako je za Mađarsku stabilnost i mir na zapadnom Balkanu od najveće važnosti. Destabilizacija na jugu Europe, kazao je Szijjarto, imala bi tragične posljedice po nacionalnu sigurnost Mađarske. Najavio je kako će Mađarska nastaviti jačati suradnju s Republikom Srpskom dok Bosnu i Hercegovinu nije spominjao.

Dodik s Mađarima

Milorad Dodik, koji je nakon smjene s dužnosti predsjednika Republike Srpske ranije ove godine sada samo čelnik stranke Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), stojeći uz Szijjarta hvalio se dobrom suradnjom Srba i Mađara. Vladi u Budimpešti dodatno se zahvaljivao na potpori koju pruža vlastima u RS. Veličao je protuimigrantsku politiku koju vodi Orban dodajući kako mu je drago što na ulicama Budimpešte nema migranata.

Szijjarto je doputovao u Banju Luku kako bi mu tamo uručili počasni doktorat na lokalnom sveučilištu. Planirao je doputovati vojnim zrakoplovom, no taj je let zabranio ministar obrane BiH Zukan Helez zbog toga što Orbanova vlada godinama podupire Dodika i njegovu politiku koja dovodi u pitanje opstanak i teritorijalni integritet BiH.

Ministru obrane BiH sporno je i to što šef diplomacije Mađarske putuje baš vojnom letjelicom. "Što se tiče izjava o BiH, Szijjarto je mnogo gori od Orbana", rekao je Helez komentirajući zabranu koju je izrekao. Taj je njegov postupak razbjesnio Dodika koji je vrijeđao Heleza nazivajući ga glupanom i prijeteći kako će u znak osvete "svojim ljudima" u tijelima vlasti BiH naložiti da sve blokiraju.

"Tu BiH treba odnijeti oluja", izjavio je Dodik u srijedu dok je boravio u Budimpešti gdje se sastao s Orbanom. Szijjarto je u četvrtak u Banja Luku doputovao unajmljenim civilnim zrakoplovom.

