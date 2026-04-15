Žestoki susret u palači! Magyar postavio uvjet predsjedniku. 'Ostavka, moraš otići'

Mađarski predsjednik Tamas Sulyok treba podnijeti ostavku nakon formiranja nove vlade, rekao je čelnik pobjedničke stranke Tisze na nedjeljnim izborima Peter Magyar uoči dolaska u predsjedničku rezidenciju u srijedu.

Dok je dolazio na sastanak sa Sulyokom, Magyar je novinarima rekao da mađarski predsjednik mora napustiti svoju dužnost nakon što se formira nova vlada, objavio je Reuters.

Magyar je rekao da će poslušati što će predsjednik reći i prenijeti mu "volju mađarskog naroda da mora napustiti dužnost nakon što na vlasti bude nova vlada", prenijela je mađarska novinska agencija MTI.

Pozvao ga da odstupi

Magyar je poručio da Sulyok "nije sposoban utjeloviti jedinstvo mađarske nacije, nije dostojan biti čuvar vladavine prava u Mađarskoj i nije sposoban služiti kao moralni kompas ili uzor mađarskom narodu".

Mađarskog predsjednika bira parlament i Sulyok je izabran u veljače 2024. Nakon sastanka rekao je novinarima da je pozvao predsjednika da dobrovoljno odstupi, a u suprotnom će mijenjati ustav.

Sulyok je odgovorio da će razmotriti Magyarove argumente, prenosi Reuters.

Magyar je nakon sastanka kazao i da mu je Sulyok rekao da će mu dati mandat za sastav vlade, te da planira sjednicu parlamenta početkom svibnja.

Magyar očekuje da će nova vlada biti inaugurirana tijekom svibnja.

