FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
STRAVIČAN SLUČAJ /

Pas ubio vlasnika (33), tijelo pronašli u jarku: Napadao je i spasioce

Pas ubio vlasnika (33), tijelo pronašli u jarku: Napadao je i spasioce
×
Foto: Shutterstock/ilustracija

Obdukcija je pokazala da je na tijelu imao ozljede koje ukazuju na sukob sa psom

12.1.2026.
21:25
Erik Sečić
Shutterstock/ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Muškarac (33) umro je u Donjoj Saskoj u Njemačkoj nakon što ga je prošli četvrtak napao njegov američki buldog, javlja Fenix.

Tijelo je u jednom jarku u Lohne-Brockdorfu pronašla slučajna prolaznica koja je odmah obavijestila hitne službe. Nažalost, 33-godišnjaku nije bilo spasa te je na mjestu proglašen mrtvim.

Obdukcija je pokazala da je na tijelu imao ozljede koje ukazuju na sukob sa psom. 

Ponašao se agresivno 

Pas se ponašao agresivno i nakon što su službe stigle na teren. Prijetio je spasiocima i više puta pokušao doći do tijela mrtvog vlasnika. Smiriti i staviti pod kontrolu uspjela ga je tek sustanarka preminulog.

Potom je predan veterinarskoj službi, a policija je u ponedjeljak priopćila da se trenutačno nalazi u azilu za životinje. 

POGLEDAJTE VIDEO: Šibenski azil pod lupom: Životinje gladne i ozlijeđene, spašeno 50 pasa

NjemačkaAmericki BuldogPas
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
STRAVIČAN SLUČAJ /
Pas ubio vlasnika (33), tijelo pronašli u jarku: Napadao je i spasioce