Pas ubio vlasnika (33), tijelo pronašli u jarku: Napadao je i spasioce

Muškarac (33) umro je u Donjoj Saskoj u Njemačkoj nakon što ga je prošli četvrtak napao njegov američki buldog, javlja Fenix.

Tijelo je u jednom jarku u Lohne-Brockdorfu pronašla slučajna prolaznica koja je odmah obavijestila hitne službe. Nažalost, 33-godišnjaku nije bilo spasa te je na mjestu proglašen mrtvim.

Obdukcija je pokazala da je na tijelu imao ozljede koje ukazuju na sukob sa psom.

Ponašao se agresivno

Pas se ponašao agresivno i nakon što su službe stigle na teren. Prijetio je spasiocima i više puta pokušao doći do tijela mrtvog vlasnika. Smiriti i staviti pod kontrolu uspjela ga je tek sustanarka preminulog.

Potom je predan veterinarskoj službi, a policija je u ponedjeljak priopćila da se trenutačno nalazi u azilu za životinje.

