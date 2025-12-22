Papa želi bolju obuku za svećenike, evo što predlaže

Papa Lav XIV. objavio je apostolsko pismo na temu svećenstva te je pozvao na promjene u njihovoj obuci, pozvavši u njemu i na jedinstvo Rimske kurije te osudivši još jednom zlostavljanje unutar Crkve.

U pismu objavljenom u ponedjeljak stoji da ta obuka ne bi trebala biti ograničena na vrijeme provedeno u sjemeništu, već bi se trebala nastaviti i nakon ređenja da bi se omogućila stalna ljudska, duhovna, intelektualna i pastoralna obnova, objasnio je papa.

Osvrnuo se i na pitanje zlostavljanja. Priznao je da "nas je kriza povjerenja u Crkvu prouzročena zlostavljanjem koje su počinili članovi klera ispunila sramom i pozvala na poniznost".

Zajedništvo u Crkvi

U svojoj božićnoj poruci Rimskoj kuriji, središnjem upravnom organu Katoličke Crkve, pozvao je na jedinstvo. Rimska kurija obuhvaća upravna i administrativna tijela Svete Stolice.

"Zajedništvo unutar Crkve uvijek ostaje izazov", rekao je papa. "Težnja za primatom mora doći kraju."

Papa je pozvao na promicanje "bolje suradnje" među svećenicima "da bi ih se zaštitilo od potencijalnih opasnosti koje proizlaze iz usamljenosti".

Na početku svojega obraćanja Kuriji papa se prisjetio svoga prethodnika, pape Franje, koji je umro u travnju. Posljednjih je godina utjecao na put Crkve tako što ju je potaknuo da se ponovno usredotoči na milosrđe, navodi agencija Dpa.

