Snažna poruka iz Rima: Papa Lav predvodit će procesiju i sam nositi križ

Papa Lav XIV. predvodit će procesiju Velikog petka u Koloseju u Rimu i sam nositi križ, u nastavku vjerskih obreda u srcu Katoličke Crkve pred Uskrs nakon što je na Veliki četvrtak prvi put izveo ritual pranja nogu.

Novi papa planira nositi križ tijekom Križnog puta, koji obilježava Isusov put patnje do Golgote, odnosno Kalvarije, mjesta izvan drevnog Jeruzalema gdje je Isus Krist razapet.

Njegov prethodnik Franjo, koji je umro na Uskrsni ponedjeljak prošle godine, to nije činio. Posljednjih godina morao je u potpunosti izostaviti Križni put iz zdravstvenih razloga.

Ritual pranja nogu

Papa Lav je nastavio i s ritualom pranja nogu, označavajući povratak tradiciji obreda koji je Franjo izvodio za beskućnike, zatvorenike i druge marginalizirane osobe, a odjeven u bijelu lanenu pregaču polio je vodom noge 12 rimskih svećenika prije nego što ih je osušio i poljubio.

Znak je to oponašanja Kristove geste prema apostolima prema kršćanskoj tradiciji.

U četvrtak kasno poslijepodne, papa je predvodio misu Posljednje večere, u spomen na Kristov posljednji obrok s učenicima, u bazilici sv. Ivana Lateranskog u Rimu.

'Kleknimo uz potlačene'

Povratkom u baziliku sv. Ivana Lateranskog, Lav je označio povratak klasičnom obliku tradicije pranja nogu, onoj koju su već poštovali prethodni pape - ali je u svojoj propovijedi citirao Franju.

"Kao što je papa Franjo jednom primijetio: "Ovo je dužnost koja dolazi iz mog srca: Volim to. Volim ovo i volim to činiti jer me je to Gospodin naučio činiti'", citirao je Leo svog prethodnika.

"Dok čovječanstvo biva dovedeno na koljena zbog toliko brutalnih djela, kleknimo i mi kao braća i sestre uz potlačene", nastavio je Leo u svojoj propovijedi.

Uskrsni Urbi et Orbi

U nedjelju bi Lav trebao prvi put pred desecima tisuća vjernika na Trgu svetog Petra u Vatikanu izreći tradicionalni uskrsni blagoslov Urbi et Orbi, pozdrav "gradu i svijetu".

Lav je izabran za Franjinog nasljednika i 267. papu u povijesti Crkve u svibnju prošle godine. Taj američki državljanin vođa je oko 1,4 milijarde katolika diljem svijeta.

