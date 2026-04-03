Papa Lav poveo procesiju i ponio visoki drveni križ: 'Svaka osoba na vlasti odgovorit će Bogu'

Papa Lav XIV. poveo je na Veliki petak procesiju u Koloseju u Rimu i sam nosio križ, u nastavku vjerskih obreda u srcu Katoličke Crkve pred Uskrs nakon što je na Veliki četvrtak prvi put izveo ritual pranja nogu.

Na obredu uz svijeće s tisućama katolika unutar slavnog rimskog Koloseja, čule su se molitve za ratnu siročad i deportiranu djecu imigranata, te upozorenja svjetskim vođama da će njihove odluke jednog dana suditi Bog, ističe Reuters.

Papa, koji se postavio kao otvoren kritičar iranskog rata, slušao je dok se naglas čitao dojmljiv niz duhovnih meditacija unutar antičkog amfiteatra na Veliki petak, dan kad kršćani obilježavaju Isusovu smrt prikivanjem na križ.

"Svaka osoba na vlasti odgovorit će Bogu zbog toga kako ispoljava svoju moć", navedeno je u prvoj meditaciji. "Moć započeti ili završiti rat, moć potaknuti nasilje ili mir".

Foto: Cecilia Fabiano/LaPresse/Shutterstock Editorial/Profimedia

Foto: Maria Laura Antonelli/Zuma Press/Profimedia

Nosio drveni križ

Lav, prvi američki papa i sa 70 godina relativno mlad crkveni poglavar, ponio je visoki drveni križ tijekom Križnog puta. Zaustavljao se na različitim točkama unutar Koloseja kako bi slušao čitanja iz Biblije, napise svetog Franje Asiškog i duhovne meditacije, koje su bile posebno usmjerene na pitanja društvene pravde.

Duhovni tekstovi, koje je napisao talijanski svećenik kojeg je za taj zadatak izabrao papa, nije imenovao nijednog određenog svjetskog čelnika.

Tisuće katolika unutar Koloseja, kao i po okolnim popločenim ulicama, molile su za izbjeglice, žrtve trgovine ljudima, političke zatvorenike i "one koji su umrli pod ruševinama" tijekom ratova u svijetu.

Također su spomenuli djecu koja su zatvorena tijekom prosvjeda ili koju su "deportirale politike lišene suosjećanja", iako nije spomenuto o kojim se zemljama radi.

Lav je ranije kritizirao američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegov oštar stav prema imigracijskim politikama, zapitavši se jesu li u skladu s učenjima Crkve koja štite pravo na život.

Papa bi u nedjelju trebao uputiti blagoslov i poruku "Urbi et orbi" s balkona bazilike svetog Petra.

Kao jedan od pomno praćenih događaja u vatikanskom kalendaru, uskršnji govor obično je vrijeme kad papa uputi važan međunarodni apel.

