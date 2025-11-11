Otkriveni najdraži filmovi pape Lava: I ne, ni jedan nema veze s Isusom, a jedan je posebno mračan

Iz Vatikana su otkrili najomiljenije filmove svih vremena Pape Lava. Na popisu se nalazi i jedan iznenađujuće mračan film, piše Daily Mail.

Poglavar Katoličke crkve Lav XIV., rođen kao Robert Francis Prevost, ljubitelj je sentimentalnih filmova, a svaki od četiri najdraža "dira u srce" na svoj jedinstven način.

Iako tri od četiri imaju "sretan kraj", na popisu je jedan s posebno tmurnom radnjom.

Prema Vatikanu, očekuje se da će popis biti tema razgovora kada Papa u Vatikanu dočeka oko 30 holivudskih zvijezda 'kako bi produbili dijalog sa svijetom filma... istražujući mogućnosti koje umjetnička kreativnost nudi misiji Crkve i promicanju ljudskih vrijednosti'.

Pobjednik je klasik

Na prvom mjestu je Divan život (It's a Wonderful Life) iz 1946. godine.

Možda ne čudi što se ovaj božićni klasik koji budi dobro raspoloženje našao na popisu jer nudi poruku nade, a anđeo čuvar odgovorio je protagonista od oduzimanja života.

Film, u režiji Franka Capre, glumi James Stewart, čiji je lik spašen nekom vrstom božanske intervencije.

Slijede Moje pjesme, moji snovi (The Sound of Music) iz 1965. godine.

Glazbena drama, u režiji Roberta Wisea, prati iskustva Marije von Trapp kao guvernante sedmero djece, njezin konačni brak i bijeg obitelji od nacističkih užasa.

Na trećem mjestu je Život je lijep (La vita è bella) iz 1997. godine.

Ovaj nešto moderniji film, u režiji Roberta Benignija, također dokumentira iskustvo obitelji u rukama nacista - ovaj put oca i sina - u obliku komedije-drame. Talijanski film dobio je široko priznanje nakon premijere, što sugerira da papa Lav nije jedini koji ga obožava.

A zatim slijedi mračan film

Na kraju popisa od top četiri su Obični ljudi (Ordinary People) iz 1980. godine.

Popis upotpunjuje film Roberta Redforda koji prati obitelj dok se suočava sa smrću jednog sina i pokušajem samoubojstva drugog.

Mračniji film, poput filma Divan život, također se odvija u Americi - ovaj put u rodnoj državi Pape - Illinois. Prati živote raznih likova dok se bore sa svojim unutarnjim demonima, ali na kraju nudi tračak nade.

Očekuje se da će među gostima na Papinom holivudskom događaju u Vatikanu biti glumci Cate Blanchett, Chris Pine, Alison Brie, Dave Franco i Viggo Mortensen, kao i redatelji Spike Lee, George Miller i Gus Van Sant.

Papa je već upoznao Arnolda Schwarzeneggera - koji je prošli mjesec prisustvovao vatikanskom događaju o klimatskim promjenama i rekao Papi da je "akcijski heroj" zbog svojih napora da Vatikan pretvori u državu s nultom emisijom ugljika.

