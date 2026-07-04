Papa Lav 'slavi' američku neovisnost na najbolnijoj točki Europe: Trumpu se ovo neće svidjeti

Papa Lav je u subotu iskoristio posjet talijanskom otoku Lampedusi da bi pozvao europske čelnike da više pomognu migrantima koji riskiraju život prelazeći Sredozemno more.

Lav, koji je prošle godine razljutio američkog predsjednika Donalda Trumpa nazvavši njegovu migracijsku politiku "nehumanom", apelirao je na svijet da bude "humaniji" i pomogne onima koji bježe od rata i siromaštva.

"Oni koji su izgubili živote na moru žrtve su i odluka koje su donesene i onih koje nisu", rekao je papa koji je ulaznu točku za migrante u Europu posjetio na američki Dan neovisnosti kojim se ove godine obilježava 250. obljetnica osnivanja SAD-a.

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'Primanje zaštita i pomoć migrantima'

Prvi američki papa pozvao je Europu da problem migracija rješava na "sveobuhvatan način, usklađujući akcije neposrednog spašavanja s dugoročnim strateškim planom integracije i zaštite migranata".

Istodobno je obilježio obljetnicu američke neovisnosti pozivom građanima SAD-a da prihvate i zaštite migrante. U zasebnoj poruci, koju je uputio svojoj domovini iz Lampeduse povodom velikog američkog jubileja, istaknuo je da katoličko načelo zaštite života uključuje i "primanje, zaštitu i pomoć migrantima".

"Primiti ih sa suosjećanjem i velikodušnošću nije samo čin milosrđa, nego i priznanje dostojanstva koje pripada svakom ljudskom biću", poručio je Sjedinjenim Državama.

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Putevima pape Franje

Lampedusa, smještena između Tunisa, ​Malte i Sicilije, nalazi se na jednom od najsmrtonosnijih migrantskih pravaca na svijetu.

Lavov posjet podsjeća na onaj pape Franje kojemu je Lampedusa bilo prvo putovanje izvan Rima nakon što je 2013. postao poglavar Rimokatoličke crkve.

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Ove je godine u Italiju morem stiglo 14.464 migranata, više od polovice preko Lampeduse koja ima 6000 stanovnika, pokazuju podaci UN-ove agencije za izbjeglice.

Više od 1400 ljudi utopilo se ili nestalo u 2026. pri pokušaju prelaska Sredozemnog mora, uključujući 28 djece, navodi UN-ova međunarodna organizacija za migracije.