NEVJEROJATAN SLUČAJ /

Pao s perona, pregazio ga vlak, ali je nekim čudom preživio

Foto: Eibner-pressefoto/marcel Von Fehrn/imago Stock&people/profimedia

Muškarac je spašen tako što su policajci i hitne službe odgurali vlak unatrag, ali je zadobio teške ozljede

16.11.2025.
12:38
Hina
Eibner-pressefoto/marcel Von Fehrn/imago Stock&people/profimedia
Muškarac je preživio nakon što ga je pregazio vlak u sjevernom njemačkom gradu Hamburgu u nedjelju rano ujutro, nakon što je pao na tračnice.

Savezna policija izvijestila je da je 45-godišnjak izgubio ravnotežu i pao s perona na glavnom hamburškom kolodvoru oko 2.45 ujutro.

Putnici koji su čekali pokušali su upozoriti strojovođu nadolazećeg prigradskog vlaka, ali nisu uspjeli spriječiti nesreću. Pozvali su hitne službe i razgovarali s ozlijeđenim muškarcem kako bi ga umirili do dolaska pomoći.

Kako je muškarac spašen?

Policajci i hitne službe uspjeli su osloboditi muškarca tako što su odgurali vlak unatrag. Muškarac je prevezen u bolnicu s teškim ozljedama, uključujući i slomljenu ruku.

Nakon pregleda izjava svjedoka i video snimki, policija je priopćila da nema naznaka o tuđoj krivnji niti o pokušaju samoubojstva.

Strojovođi je policija osigurala psihološku pomoć i predala nadležnima za krizne situacije. Oko 3.35 ujutro, hitna intervencija bila je završena, a mjesto nesreće očišćeno.

POGLEDAJTE VIDEO: Napad za napadom, policija pojačava snage: Je li sigurnost u Hrvatskoj narušena:

VlakHamburgNjemačka
