OGLASIO SE OPEN AI /

Pao je ChatGPT!

Foto: Aa/abaca/abaca Press/profimedia

Korisnici na drugim društvenim mrežama dijele svoje poteškoće s popularnom aplikacijom

3.2.2026.
22:26
Dunja Stanković
Aa/abaca/abaca Press/profimedia
Korisnici diljem svijeta prijavljuju probleme u radu popularnog programa umjetne inteligencije Chat GPT.

Službeno statusno izvješće OpenAI-ja, ažurirano večeras iza 21 sata po hrvatskog vremenu, kaže da je utvrđen "povećan broj pogrešaka u radu usluga". Iz tvrtke poručuju da rade na uvođenju privremenog rješenja. 

Foto: Open Ai

Prema podacima na stranici koja prati rad raznih digitalnih aplikacija, čini se da je većina problema počela oko 21 sat. 

Korisnici na drugim društvenim mrežama dijele svoje poteškoće s popularnom aplikacijom. 

"Hmm, nešto je pošlo po krivu", javlja im se odgovor kada pokušaju doznati nešto od Chat GPT-ja. 

POGLEDAJTE VIDEO: ​Chat GPT sve više laže: Sad je savršeno jasno zašto je Crnogorac zalutao na Sljemenu

Pao je ChatGPT!