Pao je ChatGPT!
Korisnici na drugim društvenim mrežama dijele svoje poteškoće s popularnom aplikacijom
Korisnici diljem svijeta prijavljuju probleme u radu popularnog programa umjetne inteligencije Chat GPT.
Službeno statusno izvješće OpenAI-ja, ažurirano večeras iza 21 sata po hrvatskog vremenu, kaže da je utvrđen "povećan broj pogrešaka u radu usluga". Iz tvrtke poručuju da rade na uvođenju privremenog rješenja.
Prema podacima na stranici koja prati rad raznih digitalnih aplikacija, čini se da je većina problema počela oko 21 sat.
"Hmm, nešto je pošlo po krivu", javlja im se odgovor kada pokušaju doznati nešto od Chat GPT-ja.
