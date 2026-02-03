Pao je ChatGPT!

Korisnici diljem svijeta prijavljuju probleme u radu popularnog programa umjetne inteligencije Chat GPT.

Službeno statusno izvješće OpenAI-ja, ažurirano večeras iza 21 sata po hrvatskog vremenu, kaže da je utvrđen "povećan broj pogrešaka u radu usluga". Iz tvrtke poručuju da rade na uvođenju privremenog rješenja.

Foto: Open Ai

Prema podacima na stranici koja prati rad raznih digitalnih aplikacija, čini se da je većina problema počela oko 21 sat.

Korisnici na drugim društvenim mrežama dijele svoje poteškoće s popularnom aplikacijom.

"Hmm, nešto je pošlo po krivu", javlja im se odgovor kada pokušaju doznati nešto od Chat GPT-ja.

