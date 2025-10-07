Panika u Njemačkoj! Širi se žuti oblak plina: 'Ne izlazite iz kuće, mogao bi biti otrovan'

Velika interventna operacija u tijeku je u njemačkom gradu Mainaschaffu nakon incidenta u industrijskom postrojenju koje je rezultiralo ispuštanjem žutog plinskog oblaka, rekle su vlasti u utorak navečer.

Oblak je prešao i iznad obližnjeg grada Aschaffenburga, zbog čega su dužnosnici pozvali stanovnike da uđu u kuće i ondje ostanu. Savezni ured za civilnu zaštitu rekao je da bi oblak mogao biti otrovan.

Incident se navodno dogodio u pogonu "Schnarr Heinrich GmbH", prenosi Bild. Vatrogasci su objavili da je dio metala upao u kiselu kupku u tvornici što je izazvalo kemijsku reakciju. "Radilo se o otprilike 6000 litara dušične kiseline", potvrdio je glasnogovornik.

Hitne službe na terenu

Dva radnika su lakše ozlijeđena

"Vatrogasci, policija i hitne službe raspoređeni su u velikom broju u Mainaschaffu", objavio je grad Aschaffenburg na društvenim mrežama.

"Izbjegavajte to područje. Zatvorite prozore i vrata te isključite ventilaciju i klima uređaje", dodaje se.

Na mjesto nesreće pristiglo je oko 250 vatrogasaca, dok su djelatnici Hitne pomoći nosili posebnu opremu i zaštitna odjela.

Stanovnici su dobili upute da pomognu djeci i ranjivim osobama, da prime ugrožene osobe i slijede objave policije i vatrogasaca.

Lokalne vlasti također su savjetovale da se prozori i vrata drže zatvorenima, a ventilacija i klimatski sustavi ugase.

Još uvijek je nepoznat uzrok incidenta u tvornici te njegov opseg.

Mainaschaff i Aschaffenburg su susjedni gradovi odvojeni svega nekoliko kilometara, dok se veći grad Frankfurt nalazi sjeverozapadno.

