Panika u Njemačkoj! Širi se žuti oblak plina: 'Ne izlazite iz kuće, mogao bi biti otrovan'
Na mjesto nesreće pristiglo je oko 250 vatrogasaca, dok su djelatnici Hitne pomoći nosili posebnu opremu i zaštitna odjela
Velika interventna operacija u tijeku je u njemačkom gradu Mainaschaffu nakon incidenta u industrijskom postrojenju koje je rezultiralo ispuštanjem žutog plinskog oblaka, rekle su vlasti u utorak navečer.
Oblak je prešao i iznad obližnjeg grada Aschaffenburga, zbog čega su dužnosnici pozvali stanovnike da uđu u kuće i ondje ostanu. Savezni ured za civilnu zaštitu rekao je da bi oblak mogao biti otrovan.
Incident se navodno dogodio u pogonu "Schnarr Heinrich GmbH", prenosi Bild. Vatrogasci su objavili da je dio metala upao u kiselu kupku u tvornici što je izazvalo kemijsku reakciju. "Radilo se o otprilike 6000 litara dušične kiseline", potvrdio je glasnogovornik.
Hitne službe na terenu
Dva radnika su lakše ozlijeđena
"Vatrogasci, policija i hitne službe raspoređeni su u velikom broju u Mainaschaffu", objavio je grad Aschaffenburg na društvenim mrežama.
"Izbjegavajte to područje. Zatvorite prozore i vrata te isključite ventilaciju i klima uređaje", dodaje se.
Na mjesto nesreće pristiglo je oko 250 vatrogasaca, dok su djelatnici Hitne pomoći nosili posebnu opremu i zaštitna odjela.
Stanovnici su dobili upute da pomognu djeci i ranjivim osobama, da prime ugrožene osobe i slijede objave policije i vatrogasaca.
Lokalne vlasti također su savjetovale da se prozori i vrata drže zatvorenima, a ventilacija i klimatski sustavi ugase.
Još uvijek je nepoznat uzrok incidenta u tvornici te njegov opseg.
Mainaschaff i Aschaffenburg su susjedni gradovi odvojeni svega nekoliko kilometara, dok se veći grad Frankfurt nalazi sjeverozapadno.
