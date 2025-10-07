Hrvat uhićen u Tunisu: Napao brod na kojem je bila Greta Thunberg?

Hrvatski državljanin uhićen je u Tunisu, potvrdilo nam je to veleposlanstvo Republike Hrvatske u Maroku koje je nadležno za Tunis.

Hrvat se nalazi u produženom pritvoru kao uhićenik u istrazi, koja je u tijeku. Dobio je odvjetnika po službenoj dužnosti koji je u mogućnosti kontaktirati roditelje i Veleposlanstvo RH u Maroku, ukoliko uhićeni to od njega zatraži, što uhićeni do sada nije napravio.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH i nadležno Veleposlanstvo RH u Maroku nastavlja pratiti situaciju.

Hrvatski državljanin uhićen je u Tunisu i nalazi se u produženom pritvoru zbog sumnje da je napao flotilu koja je plovila prema Gazi, i to ključne brodove Alma i Family, na kojima su plovile Greta Thunberg i francusko-palestinska zastupnica Europskog parlamenta Rima Hassan, piše Večernji.

Pretražen mu je stan

Njega su locirali pripadnici antiterorističke postrojbe i odveli u pritvor.

Napad na brodove flotile Sumud, a na kojem je i jedna od kapetanica bila i Hrvatica Morana Miljanović, dogodio se još 10. rujna, kad su brodovi pristali u tuniskim vodama blizu luke Sidi Bou Saïd, kako bi im se pridružilo još plovila. Tada je na dva broda izbio požar. Odmah nakon incidenta, aktivisti su govorili o napadu dronovima, no vlasti su požare u prvi tren proglasile slučajnima, ali je potom pokrenuta službena istraga koja je pobila prvotnu reakciju.

O uhićenom se zna da živi u unajmljenom stanu u četvrti La Malga, koji je također u blizini predsjedničke palače. Sigurnosne snage navosno su u stanu pronašle nekoliko američkih zapaljivih bombi tipa AN-M14 TH3. Također je nakratko ispitana i Tunižanka koja je bila u njegovu krugu poznanika, ali je ubrzo puštena. Sigurnosne službe sumnjaju da su još dvije osobe bile umiješane u napad, no njihovo uhićenje još nije potvrđeno, a njihovi identiteti su utvrđeni analizom mobitela glavnog osumnjičenika.

