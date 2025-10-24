Panika u Moskovskoj oblasti: Dron uletio u stan, u napadu ozlijeđeno i dijete

Petero osoba, uključujući dijete, ozlijeđeno je u napadu bespilotnom letjelicom na Moskovsku oblast, rekao je njezin guverner Andrej Vorobjov u petak, a protuzračna obrana je oborila tri drona na putu prema glavnom gradu, prema gradonačelniku Moskve.

Dron je uletio u stan u gradu Krasnogorsku, 20-ak kilometara od centra glavnog grada Moskve. Četiri osobe su prevezene u bolnicu, dodao je Vorobjov.

4 a.m., Krasnogorsk, Moscow region.

russian Air Defence proudly shot down a Ukrainian drone.

Right into their own high-rise.

Self-defense, level: genius🤡🤡 pic.twitter.com/5SmRquAhzb — Angelica Shalagina🇺🇦 (@angelshalagina) October 24, 2025

Jedinice ruske protuzračne obrane su preko noći presrele i uništile 111 ukrajinski dron nad ruskim regijama, uključujući jedan nad Moskovskom oblasti, objavilo je ministarstvo obrane.

Moskovski gradonačelnik Sergej Sobjanin je u petak rekao da su sustavi protuzračne obrane oborili tri bespilotne letjelice na putu prema Moskvi.

