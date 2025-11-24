Panika u NATO članici, zatvorili aerodrom: 'Lukašenko se ponaša kao gangster!'

Zračna luka u Vilniusu, glavnom gradu Litve, NATO članice, priopćila je u ponedjeljak da je otvorena za promet nakon što je dva puta privremeno zatvorena tijekom noći zbog balona koji su se kretali prema njezinom zračnom prostoru, zbog čega je bila prisiljena preusmjeriti neke dolazne letove u druge gradove.

Podsjetimo, europsko zrakoplovstvo posljednjih mjeseci više puta bilo je u kaosu zbog upada dronova, uključujući zračne luke u Kopenhagenu i Bruxellesu, a zatvaranje aerodroma u Vilniusu bilo je deveto zatvaranje litavske prijestolnice od početka listopada.

I dok se za raznije incidente s dronovima sumnjalo na neprijateljsku vojnu (i špijunsku) aktivnost.

Baloni za krijumčarenje cigareta

Naime, Litva kaže da su poremećaji uzrokovani meteorološkim balonima koji prevoze krijumčarene cigarete iz susjedne Bjelorusije i krivi bjeloruskog predsjednika Aleksandra Lukašenka za dopuštanje te prakse, nazivajući je oblikom "hibridnog napada".

"Ograničenja zračnog prostora ukinuta su 24. studenog oko 3.25 sati", priopćila je zračna luka na Facebooku u ponedjeljak.

Litva je prošli mjesec zatvorila oba prijelaza na granici s Bjelorusijom kao odgovor na incidente s balonima, ali ih je ponovno otvorila ranije ovog tjedna jer se činilo da su prekidi zračnog prometa prestali.

Lukašenko je zatvaranje granice nazvao "ludom prijevarom", optužujući Zapad da vodi hibridni rat protiv Bjelorusije i Rusije uvodeći novo doba podjele bodljikavom žicom.

Jutros pak, litvanski portali objavljuju detalje vezane uz ove balone. Tako je jedan litvanski portal Delfi prenio izjavu Henne Virkunnen, izvršne potpredsjednica Europske komisije (EK), koja je rekla da su meteorološki baloni, koji narušavaju litavski zračni prostor, problem za cijelu Zajednicu. Prema njoj, Europa je solidarna s Litvom, jer su baloni koji ometaju rad zračnih luka dio tekućih hibridnih operacija.

"Ovo vidim kao paneuropsko pitanje. Ovo je zajednička prijetnja s kojom se suočavamo i ovo je jedan dio hibridnih operacija. Važno je da surađujemo i zajedno reagiramo. Europa stoji uz Litvu i spremni smo podržati Litvu po ovom pitanju i tehnički i politički", rekla je Virkunnen u intervjuu za Eltu u petak.

U petak se predstavnica EK sastala i s premijerkom Ingom Ruginiene.

Portal Lrytas, pak, objavljuje jutros riječi Donatasa Škarnulisa, zamjenika zapovjednika Državne granične straže (VSAT), koji kategorički poriče da su ovi baloni tvorevina specijalnih službi neprijateljske države.

Prema njegovim riječima, to je jeftin i učinkovit način za krijumčare robe kada su druge rute praktički zatvorene.

Međutim, to ne znači da se ovaj fenomen od tada ne iskorištava kao alat hibridnog ratovanja. U aktualnoj talk show emisiji "Dešifriranje suštine s Dovydasom Pancerovasom", Škarnulis je ispričao kako su krijumčari djelovali u prošlosti, kada su počeli koristiti balone na vrući zrak i koliko od toga zarađuju. "Nisu to jako bogati ljudi", rekao je.

Sviatlana Tsikhanousk, bjeloruska oporbena političarka u egzilu u Litvi, na platformi X objavila je oštru kritiku prema Lukašenku zbog balona: "Snažno osuđujem balone krijumčara i Lukašenkine kontinuirane provokacije. Zračna luka u Vilniusu ponovno je bila poremećena u nedjelju. Lukašenko se ponaša kao gangster koji razumije samo jezik sile. U potpunosti stojimo uz Litvu suočenu s ovim hibridnim napadima".

