STRAVIČNA DETONACIJA /

Pakao u noći: Eksplozija sravnila zgradu, najmanje 16 poginulih

Pakao u noći: Eksplozija sravnila zgradu, najmanje 16 poginulih
Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Policija je ogradila područje i osigurava mjesto nesreće, dok specijalizirani timovi nastavljaju uklanjati ruševine i identificirati stradale.

19.2.2026.
11:07
danas.hr
AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia
Tragična eksplozija plinske boce u Karachi u Pakistan odnijela je najmanje 16 života, dok je 14 osoba ozlijeđeno. Eksplozija je u srijedu navečer potresla trokatnu stambenu zgradu u četvrti Soldier Bazaar, pri čemu se dio zgrade urušio.

Spasilačke ekipe izvukle su iz ruševina tijela djece i žena, dok su ozlijeđeni hitno prevezeni u lokalne bolnice. Prema navodima policije, nesreću je najvjerojatnije uzrokovalo curenje plina iz boce ili usisnog stroja na prvom katu kuće.

Pakao u noći: Eksplozija sravnila zgradu, najmanje 16 poginulih
Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia
Pakao u noći: Eksplozija sravnila zgradu, najmanje 16 poginulih
Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Spasilačke službe i dalje pretražuju gomile ruševina, pod kojima se, prema procjenama, još najmanje dvije osobe vode kao zatrpane. Akciju dodatno otežavaju iznimno uske uličice oko zgrade, koje onemogućuju lak pristup teškoj mehanizaciji.

Policija je ogradila područje i osigurava mjesto nesreće, dok specijalizirani timovi nastavljaju uklanjati ruševine i identificirati stradale. Među poginulima su identificirani 60-godišnji muškarac i 10-godišnja djevojčica, dok su ostala tijela izvučena iz ruševina tijekom četvrtka ujutro.

POGLEDAJTE VIDEO: Šok i ruševine: Širi se snimka s mjesta na kojem je eksplozija ubila djevojčicu (4)

EksplozijaPakistan
