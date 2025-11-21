FREEMAIL
Procurilo svih 28 točaka Trumpovog plana za kraj rata: Pazite što sve Ukrajina mora prihvatiti

Procurilo svih 28 točaka Trumpovog plana za kraj rata: Pazite što sve Ukrajina mora prihvatiti
Foto: Brendan Smialowski/afp/profimedia

Zelenski je naveo da je spreman s Trumpom i njegovim timom razgovarati o planu

21.11.2025.
9:55
Erik Sečić
Brendan Smialowski/afp/profimedia
Plan američkog predsjednika Donalda Trumpa od 28 točaka za mir u Ukrajini prisilio bi Kijev da Rusiji ustupi teritorij na istoku, ograniči veličinu svoje vojske i pristane da se nikad neće pridružiti NATO-u, objavio je portal Axios u četvrtak navečer. 

Portal se poziva na nacrt čiju su autentičnost potvrdili ukrajinski dužnosnik, američki dužnosnik i još jedan izvor. 

Podsjetimo, plan je sastavio Trumpov izaslanik Steve Witkoff uz doprinos državnog tajnika Marca Rubija i Trumpovog zeta Jareda Kushnera.

Witkoff se također konzultirao s ruskim izaslanikom Kirilom Dimitrijevim, koji je za Axios poručio da je optimističan jer se kroz ovaj plan, za razliku od ostalih, "čuje ruski stav". Ipak, ruski predsjednik Vladimir Putin još ga nije javno podržao.

Svih 28 točaka 

Američki državni tajnik za vojsku Dan Driscoll u četvrtak je plan u pisanom obliku predao ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom, koji je potom kazao da je o njemu spreman razgovarati s Trumpom i njegovim timom. 

Axios je objavio svih 28 točaka plana koje prenosimo u nastavku:

  1. Potvrdit će se suverenitet Ukrajine
  2. Sklopit će se sveobuhvatan sporazum o nenapadanju između Rusije, Ukrajine i Europe. Sve nejasnoće iz proteklih 30 godina smatrat će se riješenima
  3. Očekuje se da Rusija neće napadati susjedne zemlje, a NATO se neće dalje širiti
  4. Održat će se dijalog između Rusije i NATO-a, uz posredovanje SAD-a, kako bi se riješila sva sigurnosna pitanja i stvorili uvjeti za deeskalaciju
  5. Ukrajina će dobiti pouzdana sigurnosna jamstva (jedan američki dužnosnik naveo je da bi to bila izričita sigurnosna garancija SAD-a Ukrajini) 
  6. Veličina Oružanih snaga Ukrajine ograničit će se na 600.000 pripadnika
  7. Ukrajina u ustav unosi da nikada neće ući u NATO, dok NATO u statute unosi da je nikada neće primiti
  8. NATO ne smije stacionirati svoje trupe u Ukrajini
  9. Europski borbeni avioni bit će stacionirani u Poljskoj
  10. Aktiviraju se jamstva SAD-a, uz određene uvjete - Ukrajina ne smije napasti Rusiji niti obrnuto, a zabranjeno je i lansiranje projektila na Moskvu ili Sankt Peterburg
  11. Ukrajina je podobna za članstvo u Europskoj uniji i dobit će kratkoročni povlašteni pristup europskom tržištu dok se ovo pitanje razmatra
  12. Donosi se snažan globalni paket mjera za obnovu Ukrajine
  13. Rusija će se reintegrirati u globalno gospodarstvo
  14. 100 milijardi dolara ruskih zamrznutih sredstava ulaže se u obnovu Ukrajine - SAD dobiva 50 posto profita, dok Europa daje dodatnih 100 milijardi i odmrzava ostatak sredstava za zajedničke projekte SAD-a i Rusije
  15. Osnovat će se zajednička američko-ruska radna grupa za sigurnosna pitanja kako bi se promicala i osigurala provedba svih odredbi sporazuma
  16. Rusija će u zakon uvrstiti politiku nenapadanja prema Europi i Ukrajini
  17. SAD i Rusija produžuju ugovore o nuklearnoj kontroli
  18. Ukrajina se mora složiti da ostane nenuklearna država 
  19. Nuklearna elektrana Zaporižja ponovno će krenuti s radom, ali pod nadzorom IAEA-a. Proizvedena električna energija Rusija i Ukrajina će ravnomjerno raspodijeliti 50:50
  20. Obje zemlje obvezuju se provoditi obrazovne programe u školama i društvu usmjerene na promicanje razumijevanja i tolerancije različitih kultura te uklanjanje rasizma i predrasuda.
  21. Teritoriji: Krim, Lugansk i Donjeck priznat će se kao de facto ruski, Herson i Zaporižja zamrzavaju se duž linije fronta. Rusija će se odreći svih ostalih dogovorenih teritorija izvan pet okupiranih regija, a Ukrajina se povlači iz dijela Donjecka koji drži - ta zona postat će neutralna demilitarizirana zona koja međunarodno pripada Ruskoj Federaciji, ali ruske snage u nju neće ulaziti 
  22. Obje države obvezuju se da nikad neće nasilno mijenjati nove teritorijalne aranžmane
  23. Rusija neće sprječavati Ukrajinu da koristi rijeku Dnjepar za komercijalne aktivnosti. Postići se i sporazum o slobodnom transport žitarica preko Crnog mora
  24. Osniva se humanitarni odbor kako bi se riješila pitanja razmjene zarobljenika i tijela, vraćanje djece i civila, pomoći žrtvama rata,...
  25. Ukrajina unutar 100 dana mora održati izbore 
  26. Sve strane dobivaju potpunu amnestiju za događaje tijekom rata - nema budućih zahtjeva ni tužbi
  27. Sporazum će biti pravno obvezujući, a provedbu će nadzirati Vijeće za mir kojim će predsjedati Trump. U slučaju kršenja previđene su sankcije
  28. Prekid vatre stupa na snagu nakon potpisivanja i povlačenja snaga na dogovorene linije 

Procurilo svih 28 točaka Trumpovog plana za kraj rata: Pazite što sve Ukrajina mora prihvatiti