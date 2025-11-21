FREEMAIL
ULICE U PLAMENU /

Uznemirujuće snimke napada, mrtva tijela razbacana po podu: Rusi razarali KAB bombama

Uznemirujuće snimke napada, mrtva tijela razbacana po podu: Rusi razarali KAB bombama
Foto: X/screenshot

Eksplozije su počele odjekivati kasno u četvrtak navečer, a društvenim mrežama proširile su se jezive snimke na kojima se vidi kako buktinja guta zgrade

21.11.2025.
8:42
Erik Sečić
X/screenshot
Pet osoba je poginulo, a osam ih je zadobilo ozljede u ruskom napadu na ukrajinski grad Zaporižje u noći na petak, objavio je Kyiv Independent.

Regionalni guverner Ivan Fedorov naveo je da su Rusi upotrijebili vođene bombe tipa KAB, koje su izazvale veliku štetu na civilnoj infrastrukturi. Oštećeno je najmanje pet visokih stambenih zgrada. 

Jezive snimke 

Eksplozije su počele odjekivati kasno u četvrtak navečer, a društvenim mrežama proširile su se jezive snimke na kojima se vidi kako buktinja guta zgrade dok se u pozadini čuju sirene. 

Zabilježen je i uznemirujući prizor mrtvih tijela na podu nad koja se naginju drugi ljudi. 

Na mjesto napada izašli su spasioci, medicinsko osoblje i policajci, koji su istaknuli da je jedna bomba pala usred tržnice. 

Rusija Ukrajina Napad
