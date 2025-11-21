Uznemirujuće snimke napada, mrtva tijela razbacana po podu: Rusi razarali KAB bombama

Pet osoba je poginulo, a osam ih je zadobilo ozljede u ruskom napadu na ukrajinski grad Zaporižje u noći na petak, objavio je Kyiv Independent.

Regionalni guverner Ivan Fedorov naveo je da su Rusi upotrijebili vođene bombe tipa KAB, koje su izazvale veliku štetu na civilnoj infrastrukturi. Oštećeno je najmanje pet visokih stambenih zgrada.

Jezive snimke

Eksplozije su počele odjekivati kasno u četvrtak navečer, a društvenim mrežama proširile su se jezive snimke na kojima se vidi kako buktinja guta zgrade dok se u pozadini čuju sirene.

Zaporizhzhia is burning now. At least 5 people died. pic.twitter.com/RxxqcLpy7B — Victoria (@victoriaslog) November 20, 2025

Zabilježen je i uznemirujući prizor mrtvih tijela na podu nad koja se naginju drugi ljudi.

Russian strike on Zaporizhzhia tonight.



Five people killed, three more injured - local authorities.



(And then Russia says it wants peace, and it's Ukraine and Europe prolonging the war...) pic.twitter.com/BWM6sLvUbF — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 20, 2025

Na mjesto napada izašli su spasioci, medicinsko osoblje i policajci, koji su istaknuli da je jedna bomba pala usred tržnice.

POGLEDAJTE VIDEO: Trump u ogromnom problemu: 'Pitaj ima li Putin njegove fotografije kako pu** Bubbi?'