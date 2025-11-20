Putin iznenadno progovorio o svojem zdravlju: 'Proveo sam noć u bolnici'

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da je u izvrsnom zdravstvenom stanju, prenijela je agencija DPA u srijedu.

Novinarima je tijekom obilaska jedne izložbe u Moskvi kazao da je nedavno obavio liječnički pregled u bolnici.

Putin talked about his health condition



‘I just underwent an annual check-up, it took me almost two days with an overnight stay at the clinic. I arrived there in the afternoon and left the next day. Thank God, everything is fine.’

- SK pic.twitter.com/W7dAx3HH6W — Zlatti71 (@Zlatti_71) November 19, 2025

"Hvala Bogu, sve je bilo u redu", rekao je Putin i pojasnio da je prošao dvodnevne pretrage. "Došao sam tamo poslijepodne. Prenoćio sam u bolnici i otišao sljedećeg dana", naveo je ruski lider.

Rukovanje s mladom liječnicom

Podsjetimo, Putinovo zdravlje česta je tema spekulacija, ali i brojnih teorija zavjere. Tako je prije desetak dana snimljen kako se rukuje sa zdravstvenom stručnjakinjom Jekatarinom Leščinskom, a brojni mediji istaknuli su da su vene na njegovoj desnoj ruci bile izražene, tetive istaknute, a koža naborana i tanka.

Ispod rukava je prste stisnuo u šaku, a ukrajinski izvori istaknuli su da postoji mogućnost da je u tom trenutku trpio bolove. "Nešto nije u redu s Putinovim rukama", komentirao je tada ukrajinski političar i stručnjak za sigurnost Anton Geraščenko.

Šokantna tvrdnja oligarha

Isto tako, poznat je slučaj iz studenog prošle godine, kada je tijekom posjeta kazahstanskoj Astani neobično i nekontrolirano trzao nogom. Započelo je lijevim stopalom, a zatim su mu se počela tresti oba koljena s jedne na drugu stranu. U razgovoru za Daily Mail, dr. Bob Berookhim, urolog iz New Yorka, za Daily Mail je tada rekao da postoji nekoliko različitih stanja koja mogu dovesti do takvih pokreta, uključujući Parkinsonovu bolest i druge neurološke poremećaje.

Istraživački medij Proekt je pak 2022. godine objavio istraživanje u kojem su naveli da je onkološki kirurg specijaliziran za rak štitnjače čak 35 puta posjetio Putinovu rezidenciju u Sočiju i tamo ukupno proveo 166 dana. Iste godine isplivala je snimka na kojoj se navodno čuje kako jedan ruski oligarh govori da Putin boluje od raka krvi.

Ipak, Kremlj je više puta odbacivao takve glasine i istaknuo da je ruski predsjednik dobrog zdravlja.

POGLEDAJTE VIDEO: Trump u ogromnom problemu: 'Pitaj ima li Putin njegove fotografije kako pu** Bubbi?'