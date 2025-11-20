FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POJAVILA SE SNIMKA /

Putin iznenadno progovorio o svojem zdravlju: 'Proveo sam noć u bolnici'

Putin iznenadno progovorio o svojem zdravlju: 'Proveo sam noć u bolnici'
×
Foto: Profimedia

Putinovo zdravlje česta je tema spekulacija, ali i brojnih teorija zavjere

20.11.2025.
10:41
Erik Sečić
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da je u izvrsnom zdravstvenom stanju, prenijela je agencija DPA u srijedu. 

Novinarima je tijekom obilaska jedne izložbe u Moskvi kazao da je nedavno obavio liječnički pregled u bolnici.

"Hvala Bogu, sve je bilo u redu", rekao je Putin i pojasnio da je prošao dvodnevne pretrage. "Došao sam tamo poslijepodne. Prenoćio sam u bolnici i otišao sljedećeg dana", naveo je ruski lider. 

Rukovanje s mladom liječnicom 

Podsjetimo, Putinovo zdravlje česta je tema spekulacija, ali i brojnih teorija zavjere. Tako je prije desetak dana snimljen kako se rukuje sa zdravstvenom stručnjakinjom Jekatarinom Leščinskom, a brojni mediji istaknuli su da su vene na njegovoj desnoj ruci bile izražene, tetive istaknute, a koža naborana i tanka. 

Ispod rukava je prste stisnuo u šaku, a ukrajinski izvori istaknuli su da postoji mogućnost da je u tom trenutku trpio bolove. "Nešto nije u redu s Putinovim rukama", komentirao je tada ukrajinski političar i stručnjak za sigurnost Anton Geraščenko

Šokantna tvrdnja oligarha 

Isto tako, poznat je slučaj iz studenog prošle godine, kada je tijekom posjeta kazahstanskoj Astani neobično i nekontrolirano trzao nogom. Započelo je lijevim stopalom, a zatim su mu se počela tresti oba koljena s jedne na drugu stranu. U razgovoru za Daily Mail, dr. Bob Berookhim, urolog iz New Yorka, za Daily Mail je tada rekao da postoji nekoliko različitih stanja koja mogu dovesti do takvih pokreta, uključujući Parkinsonovu bolest i druge neurološke poremećaje.

Istraživački medij Proekt je pak 2022. godine objavio istraživanje u kojem su naveli da je onkološki kirurg specijaliziran za rak štitnjače čak 35 puta posjetio Putinovu rezidenciju u Sočiju i tamo ukupno proveo 166 dana. Iste godine isplivala je snimka na kojoj se navodno čuje kako jedan ruski oligarh govori da Putin boluje od raka krvi. 

Ipak, Kremlj je više puta odbacivao takve glasine i istaknuo da je ruski predsjednik dobrog zdravlja. 

POGLEDAJTE VIDEO: Trump u ogromnom problemu: 'Pitaj ima li Putin njegove fotografije kako pu** Bubbi?'

Vladimir PutinRusijaZdravlja
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
POJAVILA SE SNIMKA /
Putin iznenadno progovorio o svojem zdravlju: 'Proveo sam noć u bolnici'