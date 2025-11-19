Radio Sudnjeg dana otkrio iduću Putinovu metu? Sablasni glas izgovorio ime NATO članice

Ruski "Radio Sudnjeg dana" poslao je zlokobnu poruku za koju mnogi strahuju da otkriva koja država je sljedeća meta nakon Ukrajine, piše Daily Mail.

Postaja, koja je inače aktivna još od Hladnog rata, emitirala je niz zvukova, a pritom se čuo kako glas govori "Latvija".

Signal je poslan u ponedjeljak, a mnogi na društvenim mrežama izrazili su zabrinutost da bi to moglo značiti da Rusija planira ofenzivu u susjednoj zemlji.

Naravno, treba napomenuti da je Latvija članica NATO-a te da bi se u slučaju napada aktivirao članak 5. u kojem se ističe da se "oružani napad na jednog člana NATO-a smatra napadom na sve članice".

Što je Radio Sudnjeg dana?

Radio Sudnjeg dana nadimak je ruske kratkovalne radijske postaje UVB-76. Radi od 1970-ih godina i u pravilu emitira jeziv zvuk sličan neispravnom aparatu.

Stručnjaci sugeriraju da je postaja povezana s ruskim strateškim vojnim zapovjedništvom te da se vjerojatno koristi za slanje tajnih naredbi, s obzirom na to da se učestalost signala obično povećava u kriznim situacijama poput rata u Ukrajini. Ipak, te teorije nisu dokazane.

