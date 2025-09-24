Ova internetska trgovina rekla je dosta: Za prvi prekršaj ide opomena, a onda slijedi blokada

Internetska trgovina Zalando pooštrava pravila. Korisnici koji pretjeruju s povratom robe mogu biti blokirani do godine dana. I dok se do dosad to radilo "potiho", Zalando je sada službeno objavio stroža pravila koja uvodi, piše Fenix.

Tvrde kako stopa povrata iznosi oko 50 posto. Već na proljeće su skratili rok za povrat na 30 dana, a bio je 100 dana. Česti "povratnici" već su osjetili posljedice. Kriteriji nisu bili jasni, ali sada je sve objavljeno na službenoj stranici.

Prvo upozorenje, a onda zabrana

Kupci koji učestalo vraćaju narudžbe prvo će dobiti e-mail upozorenja, u kojem im se objašnjava da je njihovo ponašanje neuobičajeno i traži se promjena. Ako se to ponašanje nastavi, Zalando može ograničiti funkcije korisničkog računa.

U najstrožem slučaju, račun se može blokirati na 12 mjeseci! Tijekom tog razdoblja korisnici ne mogu ništa naručiti, ali i dalje mogu vratiti proizvode iz prethodnih narudžbi.

Iz Zalanda naglašavaju da je ovakvih korisnika samo mali broj. Kako bi se broj povrata smanjio, tvrtka ulaže u tehnološke inovacije poput 360° fotografija, video prikaza proizvoda i virtualnih kabina za isprobavanje, sve s ciljem smanjenja pogrešnih kupovina.

