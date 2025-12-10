Otkriven hibridni soj opasnog virusa, stručnjaci su zabrinuti: 'Upravo toga smo se bojali'

Britanski znanstvenici kod osobe koja se nedavno vratila iz Azije otkrili su novi soj virusa majmunskih boginja (mpox), a stručnjaci ga opisuju kao "upravo ono čega su se bojali", javlja u srijedu Daily Star.

Riječ je o "hibridnom" i "rekombinantnom" soju, što znači da nosi genetski materijal iz dvaju različitih genetskih skupina virusa koje trenutačno cirkuliraju diljem svijeta.

Agencija za zdravstvenu sigurnost Ujedinjenog Kraljevstva (UKHSA) otkriće je prijavila Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO).

Ključno pitanje

Dr. Boghuma Titanji, docentica medicine na Sveučilištu Emory u Atlanti, upozorava da novootkriveni soj sadrži elemente klade I i klade II majmunskih boginja. "Predstavlja upravo ono čega su se stručnjaci u ovom području bojali da bi se moglo dogoditi ako virus nastavi globalno širiti bez odlučne reakcije za njegovo zaustavljanje", navodi Titanji.

Objašnjava da majmunske boginje spadaju u skupinu virusa poznatih po sposobnosti da se rekombiniraju i stvaraju nove varijante. "Ključno pitanje sada je hoće li ovakvi događaji promijeniti prenosivost ili virulenciju virusa. Što više dopuštamo cirkulaciju majmunskih boginja, to više prilika virus ima za rekombinaciju i prilagodbu", dodaje Titanji.

UKHSA trenutačno procjenjuje koliko je ovo otkriće značajno i koja je mogućnost da se novi soj drugačije ponaša. "Genomsko testiranje omogućilo nam je otkrivanje novog soja majmunskih boginja. Normalno je da virusi evoluiraju, a daljnja analiza pomoći će nam bolje razumjeti kako se majmunske boginje mijenjaju", pojasnila je dr. Katy Sinka, voditeljica Odjela za spolno prenosive infekcije pri UKHSA.

Što su majmunske boginje?

Podsjetimo, majmunske boginje virusna su bolest koja izaziva simptome poput groznice, glavobolje, bolova u mišićima te karakterističnog osipa s mjehurićima sličnog velikim boginjama.

Prenosi se bliskim kontaktom s inficiranim ljudima, životinjama ili kontaminiranim predmetima. Infekcija se obično javlja u središnjoj i istočnoj Africi, no nakon značajnijeg izbijanja bolesti 2022. godine, uslijedio je globalni porast broja slučajeva

"Iako je infekcija majmunskih boginja kod mnogih blaga, može biti i ozbiljnija. Cijepljenje je dokazano učinkovit način zaštite od teže bolesti, stoga se pobrinite da se cijepite ako ispunjavate uvjete", apelira Sinka.

