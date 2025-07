Oteo dječaka (4) dok je pored spavao njegov brat blizanac: Istog dana stigla je strašna vijest

Stravičan slučaj otmice i ubojstva malenog dječaka Gernona Casha (4) iz Dallasa u SAD-u ove godine konačno bi mogao ići na sud, izvijestio je The Sun u nedjelju.

Potresne trenutke otmice zabilježile su nadzorne kamere, na kojima se vidi kako osumnjičenik Darriynn Brown 15. svibnja 2021. oko pet sati ujutro ulazi u spavaću sobu i otima dječaka iz njegove kuće.

#Texas: (May 15, 2021) Darriynn Brown, abducted 4-year-old Cash Gernon, who was sleeping in his bed with his twin brother in the early am hours. Brown then took Cash several blocks away, killed him, and disposed of his body.



Brown returned the home a few hours later and lifted… pic.twitter.com/fbT2lAusSy