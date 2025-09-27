Otac uhićen nakon što je njegov devetogodišnji sin upucao petogodišnju sestru

Otac je uhićen nakon što je njegov devetogodišnji sin upucao svoju petogodišnju sestru puškom tipa AR koju je navodno ostavio u dječakovoj sobi, piše Metro.co.uk.

Irvin Ramos-Jimenez (33) ostavio je pušku visoko na polici u ormaru sinove sobe u Phoenixu u Arizoni, prema izvješću ureda okružnog tužitelja Maricopa.

Dječak je slučajno upucao svoju sestru Laylu Ramos u torzo u noći 3. lipnja. Dječak je "dobio pristup neosiguranoj pušci tipa AR", prema izvješću ureda odvjetnika.

Laylina obitelj odvela ju je u psihijatrijsku bolnicu u blizini, otkud su je prebacili na traumatologiju. Mogli su samo proglasiti smrt.

'Prerano dobila krila'

"Bila je naša mala princeza koja je prerano dobila krila“, navodi se na GoFundMe stranici za troškove Laylinog pogreba.

"Bila je tako draga, pametna i zaista prekrasna duša.“

Otac je već bio uhićen zbog kaznenog djela vezanog za oružje. Zabranjeno mu je držati oružje. U srijedu je protiv njega podignuta optužnica u vezi s Laylinom smrću.

Ramos-Jimenez je optužen za zlostavljanje djeteta, jedno opasno kazneno djelo treće klase, kazneno djelo obiteljskog nasilja, kazneno djelo nedoličnog ponašanja s oružjem i kazneno djelo četvrte klase za nezakonito posjedovanje vatrenog oružja, prema riječima okružne tužiteljice Maricope Rachel Mitchell.

Njegovo suđenje trebalo bi početi 2. ožujka 2026.

GoFundMe stranica je do ovog tjedna prikupila više od 10.000 dolara.

"Jako će nam nedostajati", navodi se na stranici.

