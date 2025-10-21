Osuđen čovjek koji je pucao u premijera: Prišao mu i izrešetao ga usred bijela dana
Muškarac koji je prošle godine u atentatu teško ranio slovačkog premijera Roberta Fica, osuđen je na 21 godinu zatvora zbog terorizma, prenijeli su mediji u utorak.
Presudom Specijaliziranog kaznenog suda u Banskoj Bistrici završeno je suđenje koje je započelo u srpnju.
Juraj Cintula (72) ispalio je pet hitaca prema Ficu dok je pozdravljao okupljene u gradu Handlovi u svibnju 2024. nakon sjednice vlade. Tvrdio je da ga je želio povrijediti, ali ne i ubiti. Cilj mu je, prema njegovim riječima, bilo spriječiti njegovu politiku koja šteti "slovačkoj slobodi i kulturi".
Fica su pogodila četiri metka, te je s teškim ozljedama trbuha, kuka, ruke i stopala prebačen u obližnju bolnicu gdje su mu se liječnici borili za život.
Prišao mu i krenuo pucati
Prvi se put u javnosti nakon pokušaja atentata pojavio u srpnju prošle godine.
Napadač je ranije policiji priznao da se ne slaže s Ficovom politikom i da je odlučio djelovati nakon predsjedničkih izbora na kojima je pobijedio Ficov saveznik Peter Pellegrini.
Vlasti su utvrdile da je djelovao kao vuk samotnjak i da nije pripadao ni jednoj ekstremističkoj skupini.
Slovački su mediji Cintulu identificirali kao pisca i pjesnika s juga Slovačke.
Na dramatičnoj snimci s mjesta napada vidjelo se kako Cintula prilazi Ficu i puca u njega iz neposredne blizine preko sigurnosne barijere, prije nego što ga njegovo osiguranje ranjenog sklanja u vozilo.
Fico je prvo hitno prevezen u lokalnu bolnicu, a zatim helikopterom prevezen u veliki traumatološki centar u obližnjem gradu Banskoj Bystrici gdje je satima bio na operacijskom stolu.
