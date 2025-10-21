KRIV ZA TERORIZAM /

Osuđen čovjek koji je pucao u premijera: Prišao mu i izrešetao ga usred bijela dana

Osuđen čovjek koji je pucao u premijera: Prišao mu i izrešetao ga usred bijela dana
Foto: Šálek Václav/Čtk/profimedia

Napadač je ranije policiji priznao da se ne slaže s Ficovom politikom i da je odlučio djelovati nakon predsjedničkih izbora na kojima je pobijedio Ficov saveznik

21.10.2025.
10:58
Dunja Stanković
Šálek Václav/Čtk/profimedia
Muškarac koji je prošle godine u atentatu teško ranio slovačkog premijera Roberta Fica, osuđen je na 21 godinu zatvora zbog terorizma, prenijeli su mediji u utorak. 

Presudom Specijaliziranog kaznenog suda u Banskoj Bistrici završeno je suđenje koje je započelo u srpnju. 

Juraj Cintula (72) ispalio je pet hitaca prema Ficu dok je pozdravljao okupljene u gradu Handlovi u svibnju 2024. nakon sjednice vlade. Tvrdio je da ga je želio povrijediti, ali ne i ubiti. Cilj mu je, prema njegovim riječima, bilo spriječiti njegovu politiku koja šteti "slovačkoj slobodi i kulturi". 

Fica su pogodila četiri metka, te je s teškim ozljedama trbuha, kuka, ruke i stopala prebačen u obližnju bolnicu gdje su mu se liječnici borili za život. 

Prišao mu i krenuo pucati

Prvi se put u javnosti nakon pokušaja atentata pojavio u srpnju prošle godine. 

Napadač je ranije policiji priznao da se ne slaže s Ficovom politikom i da je odlučio djelovati nakon predsjedničkih izbora na kojima je pobijedio Ficov saveznik Peter Pellegrini. 

Vlasti su utvrdile da je djelovao kao vuk samotnjak i da nije pripadao ni jednoj ekstremističkoj skupini. 

Slovački su mediji Cintulu identificirali kao pisca i pjesnika s juga Slovačke. 

Na dramatičnoj snimci s mjesta napada vidjelo se kako Cintula prilazi Ficu i puca u njega iz neposredne blizine preko sigurnosne barijere, prije nego što ga njegovo osiguranje ranjenog sklanja u vozilo. 

Fico je prvo hitno prevezen u lokalnu bolnicu, a zatim helikopterom prevezen u veliki traumatološki centar u obližnjem gradu Banskoj Bystrici gdje je satima bio na operacijskom stolu. 

POGLEDAJTE VIDEO: Objavljene su fotografije uhićenja navodnog napadača koji je izvršio atentat na slovačkog premijera Roberta Ficu

SlovačkaAtentatRobert FicoPremijer
